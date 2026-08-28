POSMRTNI OSTACI 22 SRPSKA CIVILA PRONAĐENI U PEĆI ZA KREČ: Na današnji dan otkriveni tragovi jednog od najvećih zločina terorista tzv. UČK
Na današnji dan 1998. godine u selu Klečka kod Lipljana otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje su počinili teroristi takozvane „UČK“.
Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju , posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za kreč, a prema svedočenjima očevidaca mnoge od žrtava su pre pogubljenja mučene i silovane.
- Neoboriva je činjenica da su pripadnici „UČK“ tih dana, tokom i nakon napada na Orahovac i okolna mesta, napravili stravičan pokolj među srpskim civilima, a o njihovoj surovosti i zločinačkoj metodičnosti govori i to što su kidnapovani odvedeni na udaljenu lokaciju da bi potom bili mučeni i ubijani- navodi se u saopštenju Kaancelarije za KiM i dodaje da su događaji nakon upada terorista „UČK“ u Orahovac bili jedan od najgorih sunovrata čovečnosti tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije.
-Danas širom Kosova i Metohije postoje brojni lokaliteti na kojima počivaju posmrtni ostaci ubijenih srpskih civila i Priština ne pokazuje nikakvu spremnost da omogući ekshumaciju, čime bi se rasvetlila sudbina mnogih koji se i danas vode kao nestali. Potpuno odsustvo humanosti i šovinistička zaslepljenost separatističke političke vrhuške u Prištini ne ogledaju se, dakle, samo u njenom odnosu prema živim Srbima na Kosovu i Metohiji, već i u njenom odnosu prema mrtvima - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)