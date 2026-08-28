POSMRTNI OSTACI 22 SRPSKA CIVILA PRONAĐENI U PEĆI ZA KREČ: Na današnji dan otkriveni tragovi jednog od najvećih zločina terorista tzv. UČK

Na današnji dan 1998. godine u selu Klečka kod Lipljana otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje su počinili teroristi takozvane „UČK“.

Fiti d.z.

Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju , posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za kreč, a prema svedočenjima očevidaca mnoge od žrtava su pre pogubljenja mučene i silovane.

- Neoboriva je činjenica da su pripadnici „UČK“ tih dana, tokom i nakon napada na Orahovac i okolna mesta, napravili stravičan pokolj među srpskim civilima, a o njihovoj surovosti i zločinačkoj metodičnosti govori i to što su kidnapovani odvedeni na udaljenu lokaciju da bi potom bili mučeni i ubijani- navodi se u saopštenju Kaancelarije za KiM i dodaje da su događaji nakon upada terorista „UČK“ u Orahovac bili jedan od najgorih sunovrata čovečnosti tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije.

-Danas širom Kosova i Metohije postoje brojni lokaliteti na kojima počivaju posmrtni ostaci ubijenih srpskih civila i Priština ne pokazuje nikakvu spremnost da omogući ekshumaciju, čime bi se rasvetlila sudbina mnogih koji se i danas vode kao nestali. Potpuno odsustvo humanosti i šovinistička zaslepljenost separatističke političke vrhuške u Prištini ne ogledaju se, dakle, samo u njenom odnosu prema živim Srbima na Kosovu i Metohiji, već i u njenom odnosu prema mrtvima - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.