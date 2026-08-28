uživoPREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić na otvaranju Sajma šljiva – Osečina 2026 (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Mačvanski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Obilazak Sajma šljiva – Osečina 2026
Predsednik je stigao u Osečinu, gde danas započinje posetu Mačvanskom okrugu.
Meštani su rekli predsedniku da i oni i njihova deca, zahvaljujući njemu žive bolje.
Predsednik je tokom obilaska štandova na sajmu šljiva pozdravljao domaćine.
Obratio mu se meštanin Donje Crniljeve gde se nalazi kuća pilota Pavlovića i požalio se na to što im neodstaje asfalt.
- Hoću da vam se zahvalim što ste položili venac na spomenik mog brata pilota Milenka Pavlovića. To niko do sada nije uradio - rekao je predsedniku brat pilota koji je herojski pao u borbi protiv NATO agresora.
- Neću da obećam, ali pokušaću da uradim... Hvala vam, divno vas je videti i divno vam šljiva izgleda. S ve najbolje vam želim - kazao je predsednik.
Okupljeni narod dočekao ga je aplauzom i povicima "Aco, Srbine!".
Potom je intonirana himna Srbije "Bože pravde" koju su izvele sestre Gobović, na otvaranju 21. Sajmu šljiva.
Na otvaranju su uručene i nagrade proizvođačima šljiva za razne kategorije.
Predsednik je obratio prisutnima. Kako je istakao na samom početku, srećan je što je ponovo u Osečini.
- Šljiva je za nas Srbe najvažnija i prva marka koja je prešla okeane... Naš brend - istakao je Vučić i citirao Dobricu Ćosića.
- U doba kada je Srbija tek gradila insitutcije šljiva sa ovih krjaeva je stizala na trpeze daleko preko Atlantika - rekao je Vučić te dodao da se danas okupljaju da proslave plod koj je vekovima oblikovao život i prirvredu čitavog kraja.
- Zahvaljujući tradiiciji, šljiva je postala stub poljoprivrede - kazao je predsednik.
Prema rečima Vučića, danas ista snaga živi u više od 2.700 domaćinstava Osečine koji se bave šljivarstvom.
- Predstvaljaju se sveža i sušena šljiva, pekmez, slatko i rakija... Naš zadatak je danas isti da negujemo kvalitet, izlazimo na svetska tržišta i ne dozvolimo ono što smo sztvarali generacijama da bude zaboravljeno - kaže Vučić.
Dodao je da se trenutno radi na 4 pravca kada su putevi u pitanju, te napomenuo da se uskoro kreće u radove na Donjem Crniljevu.
- Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba na prostorima Jugoslavije, uvek su oslobađali... Oni koji su učestvovali u pogromu u Oluji, od Ante Gotvine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić,, bez obzira što su imali svedočenje da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića. Danas će da mere emsocije i u Srpskoj i Srbiji... Kako saznajem za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i kako sazanjem biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće sa Zpada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo jer zločina nad vama nije bilo... Srpska krv nije ni važna. Neki dan na slobodu izašla je krvolok, pravi istinski, ubila je dečaka koji je nju i ostale krvnike koji su u Zvorniku bili Slobodana Stojanovića, preklali su ga, lično ga ona preklala jer nije mogla da isttrpi oči dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu. U BiH nisu napisali krvnik se šeta slobodno i izašao je na slobodu, ti pridevi postoje samo za Srbe. Naše je da budemo dovoljno snažni i mudri. Da čuvamo mir u regioni ida znamo šta nam misle. Da nastavimo da rastemo. Čuvamo decu i vaspitavamo ih u duhu tradicije i ponosa i da brinemo o sovjim ljudima. Da svoj ponos ne pogazimo. Da nikada nikoga ne uvredimo. Da svačiju žrtvu poštujemo, ali da im ne damo da nam pljunu i unište Srbiju. Vama hvala što razumete težinu naše pozicije i hvala jer ćemo još mnogo toga morati da istrpimo, ali ćemo id a odgovorimo. I da čuvamo i sačuvamo šljivu i našu Srbiju - rekao je Vučić.
Predsednik se zahvalio na dočeku i poželeo da sajam protekne na najbolji mogući način, te proglasio sajam otvorenim.
Plan posete
Prema planu posete, Vučić će s početkom u 13 sati obići Sajam šljiva "Osečina 2026", a od 13.45 preduzeće "Krušik-Plastika" a.d. u tom mestu.
Vučić će zatim, s početkom u 15 sati razgovarati sa građanima u Ljuboviji.
U opštini Mali Zvornik Vučić će od 15.50 obići preduzeće gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci kod Velike Reke, a od 16.40 završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.
Sledi obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ "Anta Bogićević" u Loznici s početkom u 17.30, a zatim od 18.10 i obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru u toj opštini.
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