PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Mačvanski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Obilazak preduzeća „Krušik-Plastika“ a.d.

Predsednik je obećao pomoć predstavnicima kompanije, te prišao da se pozrdavi sa radnicima u hali.

Obilazak Sajma šljiva – Osečina 2026

Predsednik je stigao u Osečinu, gde danas započinje posetu Mačvanskom okrugu.

Meštani su rekli predsedniku da i oni i njihova deca, zahvaljujući njemu žive bolje.

Predsednik je tokom obilaska štandova na sajmu šljiva pozdravljao domaćine.

Obratio mu se meštanin Donje Crniljeve gde se nalazi kuća pilota Pavlovića i požalio se na to što im neodstaje asfalt.

- Hoću da vam se zahvalim što ste položili venac na spomenik mog brata pilota Milenka Pavlovića. To niko do sada nije uradio - rekao je predsedniku brat pilota koji je herojski pao u borbi protiv NATO agresora.

- Neću da obećam, ali pokušaću da uradim... Hvala vam, divno vas je videti i divno vam šljiva izgleda. S ve najbolje vam želim - kazao je predsednik.

Okupljeni narod dočekao ga je aplauzom i povicima "Aco, Srbine!".

Potom je intonirana himna Srbije "Bože pravde" koju su izvele sestre Gobović, na otvaranju 21. Sajmu šljiva.

Na otvaranju su uručene i nagrade proizvođačima šljiva za razne kategorije.

Predsednik je obratio prisutnima. Kako je istakao na samom početku, srećan je što je ponovo u Osečini.

- Šljiva je za nas Srbe najvažnija i prva marka koja je prešla okeane... Naš brend - istakao je Vučić i citirao Dobricu Ćosića.

- U doba kada je Srbija tek gradila insitutcije šljiva sa ovih krjaeva je stizala na trpeze daleko preko Atlantika - rekao je Vučić te dodao da se danas okupljaju da proslave plod koj je vekovima oblikovao život i prirvredu čitavog kraja.

- Zahvaljujući tradiiciji, šljiva je postala stub poljoprivrede - kazao je predsednik.

Prema rečima Vučića, danas ista snaga živi u više od 2.700 domaćinstava Osečine koji se bave šljivarstvom.

- Predstvaljaju se sveža i sušena šljiva, pekmez, slatko i rakija... Naš zadatak je danas isti da negujemo kvalitet, izlazimo na svetska tržišta i ne dozvolimo ono što smo sztvarali generacijama da bude zaboravljeno - kaže Vučić.

Dodao je da se trenutno radi na 4 pravca kada su putevi u pitanju, te napomenuo da se uskoro kreće u radove na Donjem Crniljevu.

- Nas čekaju ne laki politički dani. Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba na prostorima bivše Jugoslavije, uvek su oslobađali... Oni koji su učestvovali u pogromu u Oluji, od Ante Gotvine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić, bez obzira što su imali svedočenje da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića. Danas će da mere emsocije i u Srpskoj i Srbiji... Kako saznajem za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i kako sazanajm biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće sa Zapada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo jer zločina nad vama nije bilo... Srpska krv nije ni važna. Neki dan na slobodu izašla je krvolok, pravi istinski, ubila je dečaka koji je nju i ostale krvnike koji su u Zvorniku bili Slobodana Stojanovića, preklali su ga, lično ga ona preklala jer nije mogla da isttrpi oči dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu. U BiH nisu napisali krvnik se šeta slobodno i izašao je na slobodu, ti pridevi postoje samo za Srbe. Naše je da budemo dovoljno snažni i mudri. Da čuvamo mir u regioni ida znamo šta nam misle. Da nastavimo da rastemo. Čuvamo decu i vaspitavamo ih u duhu tradicije i ponosa i da brinemo o svojim ljudima. Da svoj ponos ne pogazimo. Da nikada nikoga ne uvredimo. Da svačiju žrtvu poštujemo, ali da im ne damo da nam pljunu i unište Srbiju. Vama hvala što razumete težinu naše pozicije i hvala jer ćemo još mnogo toga morati da istrpimo, ali ćemo i da odgovorimo. I da čuvamo i sačuvamo šljivu i našu Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio na dočeku i poželeo da sajam protekne na najbolji mogući način, te proglasio sajam otvorenim.

PITANjA NOVINARA

Na pitanje da li se čuo sa nekim od članovima porodice Mladić, kaže da je dugo u kontaktu sa Drakom Mladićem.

- Trudili smo se da pomognemo koliko je moguće i dali sve od sebe da skonča život u Srbiji. Bilo je jasno, saopštio sam da mu je ostalo između 7 dana i 5 nedelja, znali smo mi i oni koji su to dopustili. Prvo ta istraga koju oni sprovode... Poslali smo timove naše u Hag da pomognemo oko logističkih stvari i da vidimo šta su planovi. Ne mogu ništa više da kaćem jer nismo dobili nikakve informacije iz Haga. Rzagovarao sam i sa Miloradom Dodikom, taj čovek je bio konadant vojske RS... Načuli smo kao mogućnost da će biti sahranjen pored ćerke u Beogradu, da li će ili neće ne znamo, jer mi ništa tačno ne znamo.. Te priče zaustavite, jer smisla nema. To vređa i porodicu i svakog od nas jer mi ništa ne znamo. Ovde ima važnih stavri, kao prvo to što smo videli da je Hag želeo Mladićevu smrt iza rešetaka, ne u bolnici, a posebno nije želeo da dopusti da general umre u Srbiji, tamo gde je želeo. To je anticivilizacijsko ponašanje, bez presedana i opravdanja... Ovih dana sam svedok najtežih mogućih pritisaka koji dolaze sa različitih strana. Ko će od nas snažnije da opsuje generala Mladića, ja u tome da učestvujem neću, ne pada mi na pamet. Ako porodica bude želala da bude sharanjen na teritoriji Srbije, mi ćemo pomoći da to bude na dostojanstven način, mi smo civilizpvani ljudi. Drugo, ta hajka koju vode nije zbog njega, nego zvog budućnosti i pravnih posledica ipritiska na Srbiju. Prevešću vam. 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju, a 15. je Dan nacionalne zastave i jedinstva. Kako saznajem, voleo bih da se mogu reći da sam se prevario, biće tu nešto osuđujeće tek toliko da prekriju pritvorkso vreme, ali zločini nad Srbima tu će biti oslobođen... Na kraju će da imaju samo jedan cilj, da se vidi da su tražili pravdu i da su našli da je Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da niko nije činio zločine nad Srbima i da je trajni krivac Srbi i to je pečat koji nam Zapad donosi. Kada smo govorili o KiM nismo imali podršku Suda pravde i Međunarodnog kriivčnog suda i razumem Trampa koji traži promenu prava i to ćemo i mi zahtveati. Ni danas ne verujem u Hašku pravdu - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Podsetio je da je Elfeta Veselji zaklala dečaka Slovodana Stojanovića, izašla iz zatvora i ni u jednom od medija u BiH nije pisalo da je monstrum izašao...

- Preklala je dete. Sa njom su bili Kibe i Orić. Dečaka... Jer su mu oči bile suviše krupne. Nikom ništa ni za Slobodnaa Ilića, Petrovačku cestu, Klečku, za silovane Srpskinje, ubijenu decu, gađali decu kroz tela oca i majki, da vide koliko jedan metak može da ubije ljudi. I zato nam to spremaju 16. septembra. Svi su svojoj bezobzirnosti dali oduška. Zastrašujuće je koliko mržnje ima u ljudima i kako nema elementarne pristojnosti. Ko god da umre, kad god da se dogodi, smrtni su ljudi i ja i vi. Kada umru Gotovina ili Orić mislite da ću da napišem da sam srećan što je umro danas, pa to pristojan čovek neće da uradi, šta god mislio o njegovom delu. To vam nalaže ne pravoslavno nego građansko vaspitanje... - rekao je Vučić, dodajući da ministri u Vladi Srbije koriste priliku kako bi postali popularni u svojoj sredini.

- Mrtav je čovek, zašto to radite. Nisi ti ministar Novog Pazara već cele Srbije... Ne želim da povredim Bošnjake, moramod a čuvamo mir. Imate Srbe koji ne mogu da se suzdrže od nepristojnih komentara jer im smetaju mrtvi. Mnogo toga ne razumem. Trudio sam se svih ovih 15 godina, slao mirne poruke, ali su oni želeli Srbiju na kolenima. Nećete nam ni ovog puta ponos ni dostojanstvo srušiti. Ali da mi ne omogućim dostojanstven ukop, sahranu generalu to se neće dogoditi. Da čujete od mene kao predsedniks psovke i gadosti, i to vam govore ovi iz NVO što su podržani od Zapada, da ga račšerupaju kao psa, sram vas bilo sve zajedno, meni ćete da govorite o nečemu. Ovo ne sme da pravi rovove između Sbra i Bošnjaka. Ovi u Sarajevu misle da mogu da govore šta hoće... Svašta smo mogli da vidimo u psolednja 24 sata, ponosan sam na svoju otadžbinu koaj se ponaša civilizovano, bez pretnji i na kraju će svima nama suditi istorija, bolje nego Haški tribunal - kaže Vučić.

O narativu hrvastkih insitucija koje su iste kao izjave predsednikovih protivnika, Vučić kaže da oni nisu normalni.

- To je upilitanje u unutrašnje stvari svakog dana. Zato žele Srbiju na kolenima i nadaju se da njihovi puleni mogu da pobede. Džaba im nada i novci - rekao je on i najavio odlazak u Njujork gde će održati najslušaniji govor i da je već sada počeo da prirpema šta su Srbiji i našem narodu radili od '90. godina.

- Naš je cilj da imamo što bolje odnose sa onima koji su nam otimali i ponižavali, ali to nikada ne sme da se zaboravi. To su za nas važne stvari. Nemojte da nagađate, ne znamo ni kada će doći telo ni kada že biti sahrana - napomenuo Vučić.

Predsednik kaže da oni koji žale neka žale, koji se raduju da sa njima nešto nije uredu, ali da ne želi da se prave unutrašnji sukobi i da Srbija treba da se posveti napretku.

- To sam govorio i kada su se radovali Đinđićevoj i Miloševićevoj smrti. Imali smo kretene koji su puštali balone na Trgu republike. Kretena emocionalnih, bolesnika ima svuda, samo je važno da brinemo da ih bude što manje i da ne potapdne pod taj utisak i da se bavimo napretkom jer svim njima to ne odgovara i u Sarajevu i u Zgarebu i u Podgorici Prištini, svima njima ne odgovara napredak Srbije... Niko ne poznaje državu bolje od mene i neću nikom da dozvolim da je voli više od mene... Kada to kažem, ne busam se u prsa da je volim više od vas, samo kaže da je ne voli niko više od mene. Samo rad, rad napredak, to je ono što im smeta. Zato se čude odkale stopa rasta i toliko oružja Srbiji... Radimo i napredujemo i to je za nas najvažnije. Da kažem precizno, pozvao sam Darka Mladića da proverim da li je to istina i izjavio sam saučešće jer to pristojni ljudi rade - dodao je Vučić.

OBILAZAK SAJMA

Predsednik je potom krenuo da obilazi štandove na sajmu, koji su ga oduševili.

Od domaćina je dobio i nekoliko poklona, a mnogi su želeli i da fotografišu sa njim.

Plan posete

Prema planu posete, Vučić će s početkom u 13 sati obići Sajam šljiva "Osečina 2026", a od 13.45 preduzeće "Krušik-Plastika" a.d. u tom mestu.

Vučić će zatim, s početkom u 15 sati razgovarati sa građanima u Ljuboviji.

U opštini Mali Zvornik Vučić će od 15.50 obići preduzeće gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci kod Velike Reke, a od 16.40 završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.

Sledi obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ "Anta Bogićević" u Loznici s početkom u 17.30, a zatim od 18.10 i obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru u toj opštini.

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