"NEĆETE UPLAŠITI SRBE IZ SRPSKE, NITI POSTAVITI GRANICU NA DRINI" Borci žestoko odgovorili Crti
BORAČKA organizacija Sarajevsko-romanijske regije uputila je oštru poruku CRTI i svima koji, prema njihovim navodima, pokušavaju da ospore pravo državljanima Srbije iz Republike Srpske da učestvuju na izborima.
Kako ističu, prijavljivanje za glasanje u Srbiji predstavlja zakonsko pravo građana Republike Srpske koji imaju državljanstvo Srbije, zbog čega odbacuju pokušaje da se njihov izlazak na izbore predstavlja kao deo navodne izborne krađe.
Borci ukazali na dvostruke aršine
Posebno su ukazali na ono što smatraju dvostrukim standardima. Navode da ProGlas poziva ljude u Zapadnoj Evropi da se prijave za glasanje i podrže blokaderske liste, kao i da su organizovane aktivnosti u Štutgartu, Cirihu i Ženevi.
Borci zato pitaju kako je političko aktiviranje dijaspore u Zapadnoj Evropi legitimno, dok se Srbima iz Republike Srpske osporava potpuno isto zakonsko pravo.
U saopštenju ocenjuju da se takvim nastupima građani Republike Srpske pokušavaju zastrašiti i odvratiti od izbora, ali poručuju da od svog prava neće odustati.
Pozvali su sve građane Republike Srpske koji ispunjavaju zakonske uslove da se prijave za izbore u Srbiji, kao što to mogu da učine državljani Srbije bilo gde u svetu.
Poruku završavaju tvrdnjom da Srbe iz Republike Srpske „ni mnogo veći“ nisu uspeli da odvoje od Srbije niti da ih zastraše. Saopštenje je potpisao Goran Šehovac, predsednik boračke organizacije „Ilidžanski borac“.
(Alo)
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