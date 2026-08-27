Politika

DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Ratko Mladić je srpski heroj!

Zagorka Knežević Uskoković

27. 08. 2026. u 16:12

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Porodici generala Ratka Mladića, u ime porodice Marković i u ime Jedinstvene Srbije, izražavam iskreno saučešće.

ДАЛИБОР МАРКОВИЋ ПАЛМА: Ратко Младић је српски херој!

Foto: Jedinstvena Srbija

Lider Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma opraštajući se od  Ratka Mladića naveo je da je reč o  srpskom heroju i da tu nema šta ni da se doda, ni da se oduzme: 

- Haški kazamat je do te mere bio neljudski, da čak nije dozvolio ni lečenje generala Mladića. To se nije desilo ni u Nirnbergu posle Drugog svetskog rata. Iza generala Mladića ostala je Republika Srpska, koja ima punu podršku Jedinstvene Srbije i cele Srbije. Počivaj u miru generale!

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