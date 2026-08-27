"PROŠLOST NE MOŽEMO DA MENJAMO, NA BUDUĆNOST MOŽEMO DA UTIČEMO": Vučić obišao Centar za razminiranje Republike Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije,.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predsedink Vučić je stigao na teren.

Vučić je na samom početku upoznat sa programom rada Centra za razminiranje.

Iz Cenra za razminiranje su upoznali predsednika i sa šlemovoma ističući da su domaće proizvodnje. Ističu da se jedan deo obuka radi ovdem, a praktičnih na terenu TOC Nikinci koje je vojska dozvolila.

Predsednik je upitao koliko ljudi učestvuje u fazi razminiranja, na šta su mu odgovorili da su to do 10 ljudi koji izlaze na teren.

- A vojska brine samo o delu što je pod njenom kontrolom? - upitao je Vučić i dobio potvrdan odgovor.

- Sve što nam je ostalo, ako nam je Kopaonik očišćen,zbog čega sam veoma srećan, sve što je uglavnom ostalo je ono što je usred eksplozija izletelo iz naših skladišta.

Foto: Novosti

Predsednik je potom upoznat sa opremom koja se koristi za deminiranje.

Nakon upoznavanja sa procedurom rada na terenu, predsednik je upitao da li je do sada bilo povreda na radu, a dobio je negativan odgovor.

Vučić je upitao da li su opasnije ručne bombe ili kasatne na šta je dobio odgovor da su kasatne opasnije.

Obraćanje Vučića medijima

Pre predsednika Vučića obratio se i otpremnik poslova pri američkoj ambasadi, Aleksandar Titola. On je izrazio da će SAD dati dotanih 5.1 milion dolara za podršku daljeg uništavanja zaostalog naoružanja u Srbiji.

Predsednik Vučić se na početku svog obraćanja zahvalio svima.

- Ovo danas što radimo je važan posao i zahvalan sam SAD i njihovoj ambasadi na donaciji od 5.1 milion dolara. Ukupno više od 34 miliona dolara za našu zemlju za razminiranje. Prošlost da menjamo ne možemo, na nju ne možemo da utičemo a to što možemo jeste budućnost.

- Za ljude koji misle da su to stvari koje se samo nama ili samo Amerikancima dopadaju, ne, u okviru strateškog dijaloga razvijamo i ono o čemu je i Aleks govorio a to je međusobno poštovanje.

Ističe i da posle nelakih godina 1999 i 2008 je pred Srbijom novo vreme u odnosdima između Srbije i SAD i da se sa optimizmom može gledati na razvoj tih odnosa.

- Kada vam to kažem ja, kao poznati pesimista, onda to ima veliki značaj. Ne govorim samo o Centru za razminiranje niti o poziciji KFORa na KiM već o svim važnim pitanjima. Po prvi put sam optimista da bismo već u septembru mogli da završimo priču oko NIS. I to bez izvesnog razumevanja i OFAKa sa američke strane teško da bismo mogli bez većih posledica da do ovog trenutka držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju.

Ističe da je Srbuija otvorena za saradnju u svim drugim oblastima i to o saradnji po pitanju nafte, gasa, nuk. energije gde tek predstoje razgovori.

Istakao je da će tokom posete redovnom zasedanju UN imati više razgovora sa biznismenima i političarima u želji i nadi da se još unapredi saradnja između dve zemlje.

- Kada pričamo o deminiranju pričamo o sigurnosti za naše građanje. To nije pitanje novca. Mi danas zapošljavamo 22 ljudi, a nekada smo 4. Danas to postaje sve ozbiljniji centar koji je poštovan i u svetu. To ne bismo mogli da uradimo bez naših partnera i hvala ITFu i SAD.

Ističe ako ranije država nije mogla da obezbedi bezbedan živit, danas i sutra to mora.

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Pitanja novinara

Vučić govoreći o KiM istakao je da je odnos Srbije pre KiM drugačije u odnosu na onaj koji imaju SAD.

- Zahvalan sam što su u poslednjih nekoliko meseci u više navrata dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija, želio bih da kažem i nešto više, ali ne želim njih da dovodim u težu situaciju.

Ističe da je posao Srbije da gradi bolje a ne lošije odnose.

- Nemamo pravo da zaboravljamo šta je bilo u prošlosti, ni mi ni oni ali imamo obavezui da gradimo bolju budućnost. Onaj ko misli da nam je potrebna budućnost sa lošim odnosima sa SAD taj ne zaslužuje da vodi državu. Ja nemam alternativu, moram da se borim za poziciju našeg naroda.

Ističe da će biti spreman i ako ne krene dobro u odnosu sa SAD da zamoli razgovore na svim nivoima, kako bi uticao na što veću bezbednost srpskog naroda na KiM.

O napadima na univerzitet SPC

Vučić je upitan da prokomentariše napade na SPC i univerzitet koji se ponovo našao na meti gde navode da se umesto knjiga stavlj kandilo.

- Ti koji kritikuju univerzitet SPC zaboravljaju da naša crkva ima jednu od najvećih biblioetaka da su naši sveštenici i vladike jedni od najobrazovaniji ljudi u Srbiji. Samo ne znam šta im toliko smeta kandilo? Verujem da će taj univerzitet da poveća unapređenje znanja u našoj zemlji i imaće punu podršku države i verujem da će uz memorandume koji će biti potpisani doprineti većem znanju.

O napadima iz Hrvatske

- Ja sam srećan tog oni prate, u Britanski humor se ne razumem, a meni su oni najbolji kada pričaju o našem kukavičluku. Ne zmam čiji je to humor ali je baš humor. Ja njih poštujem i neću dda pričam ništa, ne mislim da su hrabri niti kukavice, mislim da su obični, kao i mi. Ali da oni budu junaci, a Srbi kukavice, šta će te, neka dobro pogledaju fotografiju Galbrajta, pa će dobro da vidi. NIje ni pitanje samo te fotografije, a i to sup pogrešno videli već je pitanje i stvarne logističke podrške u to vreme svih evopljana, SAD, celokupnog zapada, a u to vreme ni ruska federacija nije bila na našoj strani. Nije im bio baš težak posao protiv slabog naoružanog naroda i vrlo slabe Srbije koja nije mogla da pruži nikakvu podršku.

Foto Tanjug/Amir Hamzagić

O napadima na Jelenu Janković

- Sa Anom Ivanović svakako najuspešnija srpska teniserka, jena koja je na kraju godine, kako se to računa, bila svetska šampionka.

Ističe da se uvek borila za naš nacionalni grb i zastavu.

- Nikada je to nije teško i nije postavljala uslove i davala sve. Ona će biti neko ko promoviše Ekspo, ne promoviše SNS ili Vučića, ništa sem svoje zemlje. Možete da mislite koliko bolesnih ljudi ima u našoj zemlji? Da vi ocenjujete nekog i da mu kažete da je klošarka, da vi u naslov ne kažete šta je ona rekla, to nije novinarstvo niti politički aktivizam, to je neko bezobzirno šizofreno delovanje. To da je rezultate u ograničenom obimu, možete da izazovete mržnju kod dela ljudi prema nekoj osobi, ali će vas da prezire većina Srbije jer se Srbija njoj divi.

O izjavi Milana Ćulibrka

- On je poznat ko neko ko ne voli činjenice. Nama će svaka godina sledeća kada budemo imali deficit, 2 ili 3 posto, što je u dogovoru sa MMF, nama je stopa javnog duga bila izrazito niska. Danas posle toliko godina, migratorne krize i pandemije, ukrajinskog rata, iransko-američkog rata, naša stopa javnog duga je svega 43 posto.

Ističe da je nama BDP triput veći nego ranije.

- On je sada 100 milijardi a bio je 32 milijarde kad sam došao na vlast. Nije vam rekao da to nema nikakvih problema za Srbiju. Da vam objasnim i zašto, nije vam rekao da smo uloži 7 posto BDP za investicije. Znate li koli smo izdvajali u vreme Ćulibrka? Dva do tri posto. Sad izgračunajte, 2 posto od 32 milijarde, to je manje od 700 miliona i izračunajte 7 posto od 100 milijardi, to je negde 7 milijardi.

Ističe da se te investicije prave da se radi na železnicama, putevima, industrijskim zonama i drugim infra-strukturnim radovima te da bi se privlačili dodatni investitori u budućnosti.

- Dovoljno im je da pročitaju izveštaj MMF i Svetske banke, niko reč ne može da nam kaže jer smo najbolji u Evropi po stopoi rasta, dakle broj 1, imamo izrazitu stopu javnog duga, deficit koji nije visok, ne mogu da kažem da je nizak, moraće da bude niži, ali kad je pod 3 posto onda su stvari pod kontrolom. I nemojte da smetnete sa uma, zaboravio je da vam kaže da imamo najveća ulaganja u vojsku ikada u istoriji.

O izjavi Marte Kos i trojanskom konju u EU

- Imaću susret sa njom u semptembru i verujem da će biti produktivno. A što se tiče Klastera, hoće da otvore, neće, to je njihova stvar.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Podsetimo, Vučić prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

