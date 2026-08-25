VUKIĆ IZ SPS PORUČIO: "Ružićevi postupci uslovljeni ličnim interesima, sasvim dovoljni da bude isključen iz stranke"

VANjA Vukić, član Predsedništva Socijalističke partije Srbije (SPS), govorio je danas o izborima i Branku Ružiću.

Foto: Printskrin

Vukić o postupcima Ružića: Sasvim dovoljno da bude isključen iz stranke

Naglasio je da će SPS posle izbora u koaliciju ići sa Srpskom naprednom strankom (SNS), kao i da "ne može da sarađuje sa blokaderskim pokretom".

- Neću ulaziti u strategije predsednika SPS-a i predsednika Republike. To je strategija gde mi smatramo kako je bolje izaći na izbore. Mi smo za izbore spremni uvek - istakao je on.

Kad je reč o Branku Ružiću, rekao je da smatra da su njegovi postupci pitanje ličnog interesa.

- Pitanje je da li bi, ako dobije nešto što je tražio, isto ovako reagovao. Moram da podsetim da se ovako nešto već desilo. Odatle ja vučem to da on ovo radi iz ličnih interesa. U SPS-u ne postoje dve politike. Ovo je pojedinac koji iznosi lični stav, ali ne na organima stranke, nego u javnosti i zbunjuje naše biračko telo - rekao je on.

On je istakao da očekuje brzo reagovanje organa SPS-a povodom ove situacije.

- Njegov cilj je lični interes, njegov status i ne postoji mogućnost podele stranke, niti promene politike.

Na pitanje kakvo reagovanje stranke očekuje, Vukić je rekao:

- Postoje mnoge opcije. Od suspenzije do isključenja iz stranke. Izjava 'da bi Srbija pobedila, moraju da pobede studenti' sasvim je dovoljna za isključenje iz stranke. Ne postoji funkcioner SPS-a koji podržava to što Ružić iznosi u javnosti.

Upitan da li strahuje od Ružićeve odluke da napravi sopstvenu organizaciju, Vukić kaže da su to mnogi pokušali.

- Mislim da to nije moguće uraditi. Sa druge strane, neku podršku koju dobija na društvenim mrežama, to su neki lični kontakti, a neki koji ga podržavaju su na lokalnom nivou izabrani na zajedničkim listama sa SNS-om na prethodnim izborima. Sada šeruju Branka Ružića. Neka podnesu ostavku na te pozicije. Ne mislim da to može da nam naškodi. Naš narod je pametan, ne možete ga prevariti, zna ko mu šta nudi i ko je šta radio u prošlosti.

"Jedini uspeh blokaderskog pokreta je potpuno brisanje opozicije"

Kad je reč o predsedničkim izborima, Vukić je za Blic TV kazao da su socijalisti u prethodna dva ciklusa podržali Aleksandra Vučića.

- Kada sagledate celokupnu sliku, vidite kakva je politika SPS-a koju Dačić vodi, ali i podrška njemu, koji je neprikosnoveni lider SPS-a.

Potom je govorio o studentskoj listi.

- Mislim da je studentska lista pokušaj manipulacije i zloupotrebe jednog događaja i emocije naroda koju je svako od nas imao. Kada su krenuli u politiku, njima je naglo počeo da pada uticaj. To što neka istraživanja kažu da su oni druga najjača opcija, to je pregrupisanje unutar opozicije. Jedini uspeh blokaderskog pokreta je što je u potpunosti zbrisao opoziciju. Ne vidim njihov plan za budućnost i razvoj, kako građani bolje da žive. Traže se izbori da bi se pravili neredi. Videli smo izjave nekih njihovih lidera da se spremaju da izbore proglase nelegalnim i nelegitimnim. Cilj je da, kao '96, dođe neko da kaže: "Vi ste pobedili." To se desilo jednom, sada neće.

Na pitanje da li ostaje pri tome da neće biti saradnje sa, kako je rekao, "blokaderskim pokretom", čak i u slučaju da to bude jedina opcija, Vukić je izjavio:

- Da, naravno, neće biti saradnje.

Kad je reč o političkoj kampanji, istakao je da će biti teška.

- Očekujemo tešku kampanju, da bismo, posle svega što se desilo u Srbiji poslednje dve godine, predstavili građanima šta je ono što SPS nudi, šta mogu da očekuju i, na kraju, zašto treba da glasaju. Ivica Dačić je lider SPS-a, na njemu se zasniva cela politika.