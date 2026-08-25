"VOLIMO VAS, PREDSEDNIČE!": Deca iz Parcana dočekala Vučića, on im obećao košarkaški teren

TOKOM obilaska domaćinstva porodice Vučetić u selu Parcane kod Varvarina, predsednika Vučića dočekala su i brojna deca iz sela.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Vučić je potom prošao pored dvoje dece, obučene u srpsku narodnu nošnju.

- Kako se zoveš? - upitao je predsednik jednog dečaka.

- Dimitrije - odgovorio je dečak.

- A ti? - upitao je Vučić devojčicu pored njega.- Petra - rekla je devojčica.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Predsednik ih je zatim upitao koliko imaju godina i kakvi su đaci, našta su oni odgovorili 10 i 12, kao i da su odlični.

- Uvek da budete odlični đaci - poručio im je Vučić.

- Hoćemo - obećala su deca.

Vučić obećao deci košarkaški teren

Predsednik je potom došao do grupe druge dece sa kojom je bila i njihova učiteljica, a jedan od dečaka u rukama je imao crtež škole u koju idu on i njegovi drugari.

- A ovo si nacrtao šta vam je potrebno - nasmejao se predsednik.

- Da - rekao je jedan od dečaka uz osmeh.

- Hajde , dođi da mi objasniš - rekao je predsednik.

Dečak je potom objasnio predsedniku Vučiću da imaju sve, sem košarkaškog terena, kao i da fudbalski teren treba malo da se sredi. Predsednik je okupljenoj deci rekao da će im ispuniti želju, na šta su deca oduševljeno reagovala.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

- Violeta, sačuvaj ovaj crtež, ustvari, sačuvaću ja, da ne zaboravim šta je potrebno - obratio se Vučić predsednici opštine Varvarin, Violeti Lutovac Đurđević.

Topao doček za predsednika

Učiteljica okupljene dece je potom pozvala Vučića da čuje pesmicu koju su deca spremila za predsednika.

Deca su predsedniku poželeli toplu dobrodošlicu u njihov kraj i rekla da im je drago što je predsednik danas sa njima i što je došao da im pomogne. A onda su mu poručili:

- Volimo vas predsedniče!

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