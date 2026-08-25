Politika

E TO JE PROGRAM STUDENTSKE LISTE! Vučić: Po njima svi vi morate biti lustrirani, da ostanete bez posla

Новости онлајн

25. 08. 2026. u 14:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, tokom koje je obišao i Dom boraca koji je u izgradnji

Е ТО ЈЕ ПРОГРАМ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ! Вучић: По њима сви ви морате бити лустрирани, да останете без посла

Foto: Novosti

Na pozive Mladena Savatovića sa N1 da se sprovede lustracija, Vučić kaže da je to najdublja i najgora moguća zloupotreba demokratije.

"O tome pričaju tirani koji ne mogu da se izbore sa svojim političkim protivnicima. O tome je DOS pričao tamo 2000. godine. Kada ne možete ništa da uradite, ne možete da pobedite na izborima, onda ajde da lustriramo", ukazao je on.

Kako kaže, politika SNS nije lustracija.

"Naša politika je da svi rade, da imaju posao i svi budemo ujedinjeni u doprinosu Srbiji, bez obzira na razlike u mišljenjima. Mi nećemo da se obračunavamo, da uzvratimo hoćemo, ali nećemo dozvoliti da neko uništava Srbiju i to predstavlja kao mirišljavo cveće. Da znate, po njima svi vi morate biti lustrirani, da i vi i vaši partneri ostante bez posla. E to je program studentske liste", izjavio je predsednik.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart

HUMANOST KAO UMETNIČKO DELO: Nižu se predstave i donacije u produkciji Fondacije Mozzart