E TO JE PROGRAM STUDENTSKE LISTE! Vučić: Po njima svi vi morate biti lustrirani, da ostanete bez posla
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, tokom koje je obišao i Dom boraca koji je u izgradnji
Na pozive Mladena Savatovića sa N1 da se sprovede lustracija, Vučić kaže da je to najdublja i najgora moguća zloupotreba demokratije.
"O tome pričaju tirani koji ne mogu da se izbore sa svojim političkim protivnicima. O tome je DOS pričao tamo 2000. godine. Kada ne možete ništa da uradite, ne možete da pobedite na izborima, onda ajde da lustriramo", ukazao je on.
Kako kaže, politika SNS nije lustracija.
"Naša politika je da svi rade, da imaju posao i svi budemo ujedinjeni u doprinosu Srbiji, bez obzira na razlike u mišljenjima. Mi nećemo da se obračunavamo, da uzvratimo hoćemo, ali nećemo dozvoliti da neko uništava Srbiju i to predstavlja kao mirišljavo cveće. Da znate, po njima svi vi morate biti lustrirani, da i vi i vaši partneri ostante bez posla. E to je program studentske liste", izjavio je predsednik.
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