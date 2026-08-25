NJIH ZANIMAJU SAMO FOTELJE! Predsednik o prozivkama blokadera: Ništa oni o tome ne znaju i nije ih puno ni briga...

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom posete Kruševcu odgovarajući na pitanja novinara komentarisao prozivke od strane opozicije, odnosno Zeleno levog fronta o tome kako će potrošiti preko milijardu evra iz državnog budžeta.

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- Kada bismo imali, a da ne uvećamo javni dug kao što su oni i ne narušavamo dinar kao oni, dali bi i više. Narodu treba da date onoliko taman koliko imate i da se pružite onoliko koliko ste dugi. Da javni dug čuvamo, da i dalje budemo izrazito nisko zadužena zemlja na nivou od 43% BDP Ne samo da kažete evo pare, nego i da gradite, jer tako razvijate svoju građevinsku insdutriju, zapošljavate svoje ljude, gradite infrastruktru koja može da privuče nove investitore. Ništa oni o tome ne znaju i nije ih puno ni briga. Jedino razmišljaju o foteljama... Nemaju hrabrosti ni da se kandiduju. Nego će da kandiduju neznalice gore nego što su oni. Naučili su da predaju dopis u Skupštinu, ali država je mnogo komplikovanija od toga. Ovi drugi ne znaju ni to. Bilo bi šta da urade da se dopčepaju fotelje. Dokle god smo prvi u Evropi po stopi rasta to ćemo i da radimo. Ako pogledate samo Kruševac, imali su 25.000 zaposlenih 2012, a danas 37.000 formalno zaposlenih ljudima je sve jasno, kakvu su zemlju ostavili a kakvu mi ostavljamo novim generacijama - rekao je Vučić.