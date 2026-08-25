VUČIĆ O HRVATIMA: Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Rasinskom okrugu, u sklopu koje je obišao i Dom boraca koji je u izgradnji
O pisanju hrvatskih medija, koji ga optužuju da pravi cirkus, Vučić je rekao:
"Da vam kažem nešto. Šta drugo da rade kod njih, završili su sve svoje poslove. Video sam i Jandrokovića da je rekao kako se Srbija naoružava ofanzivnim oružjem, pa moraju da obaveste svoje saveznike. Evo živi nismo, ne znam kako ćemo da zaspimo noćas. Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet sa nekim ambasadorom na nekom tenku da progone nekoga", ocenio je predsednik.
"Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika, i kako se smanjuje razlika koja je vekovima bila u njihovu korist. Što više da me prate, to bolje za njih. A i da vam kažem, ja kada vidim da se oni sekiraju i da me mrze, to mi daje dodatnu energiju i snagu. Nemojte da ih sprečavate u tome", kazao je Vučić.
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