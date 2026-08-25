KAD NOVINARI POSTANU POLITIČKI KOMESARI: Savatović proziva Pipera i Sarapu

"PROFESIONALNI" novinari koji nastavljaju sa pretnjama lustracijom, i to tako što bi je oni lično sprovodili! Kad novinari nisu novinari, već politički komesari! Toliko o njihovoj profesionalnosti i objektivnosti.

Foto: Printskrin

Jedan od onih koji u javnosti nastupaju kao "novinari", Mladen Savatović, oglasio se uz fotografiju novinara Pinka, Pipera i Sarape poručio da je lustracija, kako je naveo, "demokratska tekovina".

Savatović je napisao:

- Piper, Sarapa i koleginica im kukaju pred bratinom i Bratinom jer sam spominjao lustraciju. Kažu – to je ta "njihova" demokratija. Ne znam šta je sporno, lustracija onih koji su se ogrešili o društvo i profesiju koju obavljaju JESTE demokratska tekovina, može se reći i imperativ u demokratiji. Što ste se unervozili?

Na najavu lustracije Uroša Pipera reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je oštro kritikovao ideju da se novinarima uskraćuje pravo na rad i poručio da niko nema pravo da se "igra životima drugih ljudi".

Foto: Printskrin

- Uroš Piper znam ko je. Ne znam ko je taj Savatović. Kao da je Albert Ajnštajn pa moram da znam ko je - rekao je Vučić.

Ostaje pitanje kako neko ko se predstavlja kao profesionalni novinar može da zastupa ideju da bi novinare trebalo "lustrirati" zbog njihovog rada ili stavova.

Umesto profesionalne rasprave o medijskim standardima, javni prostor sve više liči na političko obračunavanje, u kojem se novinari međusobno proglašavaju nepodobnima i dele na "podobne" i "nepodobne".

A kada novinari počnu da govore o tome ko zaslužuje da bude "lustriran", teško je ne postaviti pitanje gde prestaje novinarstvo, a počinje politički aktivizam.