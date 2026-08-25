Politika

MOŽETE DA DOBIJETE 3,6 MILIONA DINARA BESPOVRATNO: Vučić ponudio pomoć vinariji u Stanjevu

T.J.

25. 08. 2026. u 11:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas vinariju "Cvetković" u Stanjevu kod Aleksandrovca i vlasniku poručio da sada ispunjava uslove za značajnu državnu podršku.

МОЖЕТЕ ДА ДОБИЈЕТЕ 3,6 МИЛИОНА ДИНАРА БЕСПОВРАТНО: Вучић понудио помоћ винарији у Стањеву

Foto: Novosti

Vučić je istakao da sve mora da bude urađeno do juna meseca  a najevći deo sad.

On je tokom razgovora podvukao da vinarija može da računa na 3,6 miliona dinara bespovratnih sredstava, što je oko 32.000 evra.

- Sada ispunjavate uslove i možete da dobijete 3,6 miliona bespovratnih sredstava, to je nekih 32 hiljade evra - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Predsednik je dodao da vlasnik vinarije može da konkuriše i za sredstva za obrtni kapital, uz mogućnost korišćenja povoljnih kredita.

- Možete da tražite i za obrtna sredstva i to kad vam zatreba, najpovoljnije kredite - poručio je Vučić.

Foto: Novosti

Poseta vinariji "Cvetković" deo je posete predsednika Rasinskom okrugu, tokom koje je  predsednik razgovarao s lokalnim privrednicima i predstavio mere podrške razvoju poljoprivrede i malih proizvođača.

BONUS VIDEO: Emotivan susret u Vranju - Baka prišla Vučiću i rekla: "Otkad ste vi predsednik, život nam je bolji"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak

KAD NOVI TELEFON NE ZNAČI GUBITAK PODATAKA: Galaxy Z Fold8 i bezbedan početak