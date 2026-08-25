MOŽETE DA DOBIJETE 3,6 MILIONA DINARA BESPOVRATNO: Vučić ponudio pomoć vinariji u Stanjevu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas vinariju "Cvetković" u Stanjevu kod Aleksandrovca i vlasniku poručio da sada ispunjava uslove za značajnu državnu podršku.
Vučić je istakao da sve mora da bude urađeno do juna meseca a najevći deo sad.
On je tokom razgovora podvukao da vinarija može da računa na 3,6 miliona dinara bespovratnih sredstava, što je oko 32.000 evra.
- Sada ispunjavate uslove i možete da dobijete 3,6 miliona bespovratnih sredstava, to je nekih 32 hiljade evra - rekao je Vučić.
Predsednik je dodao da vlasnik vinarije može da konkuriše i za sredstva za obrtni kapital, uz mogućnost korišćenja povoljnih kredita.
- Možete da tražite i za obrtna sredstva i to kad vam zatreba, najpovoljnije kredite - poručio je Vučić.
Poseta vinariji "Cvetković" deo je posete predsednika Rasinskom okrugu, tokom koje je predsednik razgovarao s lokalnim privrednicima i predstavio mere podrške razvoju poljoprivrede i malih proizvođača.
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