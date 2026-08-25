Politika

NOVA ULAGANJA U BRUS: Vučić najavio asfalt za svako selo u opštini

Т. Ј.

25. 08. 2026. u 10:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu opštine Brus, uz poruku da će radovi početi uskoro, a da će sva sela dobiti deo planiranih sredstava za asfaltiranje.

НОВА УЛАГАЊА У БРУС: Вучић најавио асфалт за свако село у општини

Foto: Novosti

Vučić je istakao da će deo pripremljenog programa biti realizovan odmah, dok je za veći deo radova planiran početak u drugoj polovini oktobra.

- Za ovo što smo spremili kao program, jedan deo će krenuti odmah. Veći deo programa kreće u drugoj polovini oktobra. Svako selo u Bruskoj opštini dobiće deo asfalta - rekao je Vučić. 

Prema najavi predsednika, ulaganja bi trebalo da obuhvate više putnih pravaca na teritoriji opštine, sa ciljem da se poboljša putna infrastruktura i uslovi života meštana u seoskim sredinama.

Poseban akcenat stavljen je na ravnomernu raspodelu radova, kako bi korist od investicija imali meštani što većeg broja sela.

- Gledamo to da podelimo tako da svako bude više zadovoljan – poručio je Vučić.

Investicije u putnu infrastrukturu trebalo bi da donesu bolju povezanost Brusa sa okolnim mestima, ali i da olakšaju svakodnevni život stanovnicima sela na području ove opštine.

BONUS VIDEO: Veličanstven doček za Vučića u Kraljevu

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