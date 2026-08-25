BEDNO: Milić dorađivao slike u fotošopu?!

Dokle ljudska beda može da ide pokazuje poslednja objava Dragana "Gosi" Milića, u kojoj ne bira reči i uvrede koje koristi, optužujući sve i svakoga, pa i Žan-Kloda van Dama.

Foto: Printskrin

I to na osnovu montiranih slika.

Nema toga za čim ovaj čovek neće posegnuti, nema laži koju neće reći, nema gluposti koju neće uraditi… samo da dođe do svog nekog cilja.

Foto: Printskrin

Međunarodni filmski festival Niš je očigledno prestravio blokadere, opšta hajka i histerija na društvenim mrežama dobila je novu dimenziju, montirane slike u Fotošopu i to vrlo nekvalitetno uređene, amaterski.

Foto: Printskrin

Kao što je povlačio prijavljene doktorske disertacije zbog copy-paste tehnike u kojoj je radio, tripl specijalista Milić moraće da povuče i ovu sliku iz objave, jer je ta tehnika ponovo zakazala.

(Niš TV)

BONUS VIDEO: Ko su najbolji među blokaderima