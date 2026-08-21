VUČIĆ SA NARODOM, SLUŠAO PROBLEME MEŠTANA Predsednik poručio iz Uba: Ovo mesto je bilo pionir u borbi protiv zla blokadera (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Sremskoj Mitrovici, Bogatiću, Koceljevu, Vladimircima, Ubu, Medveđi, Lebanu i Bojniku.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević”

Predsednik Vučić stigao je u Ub.

- Kada su mi rekli da ima više od 2000 ljudi ovde, rekoh gde ste ih našli toliko po ovom suncu. Stvarno vam mnogo hvala! Ub, šta god ko govorio, neverovatnom brzinom napreduje, i kada pogledate škole i terene ja znam da nikada nije dosta. Hoću da vam kažem, uradićemo ceo put između Novaka i Trlića, i sve prema Koceljevi će biti urađeno kako treba, biće odličan asfalt. Ono što je važno, to je dobra škola, u Banjanima, ići ćemo na rekonstrukciju da deca i roditelji mogu da se raduju - kazao je on.

Vučić dodaje da će u samom Ubu morati da se podignu kapaciteti vode.

- To košta mnogo, ali moraćemo to da uradimo. Sve što je Darko uradio, mislim da smo uvek u Ubu pomagali, ali moraćemo za asfalt da vidimo. Uradićemo i taj deo puta, od Pambukovice - kazao je predsednik.

Zahvalio se svim Ubljanima što su se suprotstavili uništenju Srbije.

- Zato što ste bili među najhrabrijim gradovima u Srbiji, što ste odmah videli kako su hteli da nam podele društvo, zemlju, porodice. Hvala što ste bili među prvim gradovima herojima koji su se suprotstavili. Od vas tražim preko 65 odsto podrške, tražim najubedljiviju pobedu do sada, da im pokažemo da Srbija hoće one koji rade, koji se bore za njih, a ne one koji su hteli da dele - rekao je Vučić.

Predsedniku je jedan domaćin poručio da mu ne treba ništa, i pozvao ga je u njegovo selo da dođe i popije pivo sa komšijama ispred prodavnice.

- Ako zoveš na pivo, videćemo se uskoro - kazao je Vučić kroz smeh.

Foto: Tanjug/Printskrin

Kako su mu rekli meštani, jedan od problema je i voda.

- Pogledajte kako izgleda Ub, kao lutka - rekao je Vučić.

Vučić kaže da će narod tek videti koliko je projekat Ekspo 2027 važan za celu Srbiju.

Jedna meštanka je poručila predsedniku da "živi 105, pa opet!", na šta se on zahvalio.

- Hvala vam mnogo i sve najbolje vam želim - poručio jepredsednik, na šta je narod gromoglasno aplaudirao i skandirao "Aco, Srbine!".

Jedno dete se rasplakalo od želje da se slika sa predsednikom, šta joj je on ispunio.

OBILAZAK ŠKOLA

- Nigde se tako žestoko nije suprotstavilo blokaderima kao ovde... Nikada im više niksu dozvolili da maltretiraju garađane i tuku ljude. Ub je bio pionir u borbi protiv zla koje je trebalo da nam podeli društvo i državu - kazao je Vučić.

Ministar Glišić je istakao da su u centru Uba dve srednje škole.

- Deca i roditelji zadovoljni? To je najvažnije - kazao je on.

Građani Uba se uglavnom žale na puteve na platformi "Ko, si bre, ti?" naveo je Vučić, te dodao da koliko god se uradi puteva, uvek se javi nova ekstenzija.

- Sve moderno, lepo. Ima 730 đaka - kaže Vučić.

Ministar Glišić je dodao da se povećao broj đaka u školama, na šta je predsednik konstatovao da se u selima smanjio jer idu u grad.

Potom se pozdravio sa direktorima škola, koji su se borili da škole ne prestaju sa radom.

- Hvala što ste se borili da bude nastave za decu. Radili ste svoj posao - kazao je predsednik.

- Prijatno ljudi, i sve najbolje vam želim - kazao je Vučić za kraj.

Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima

RAZGOVOR SA MEŠTANIMA

Brojni narod se okupio da dočekao predsednika.

Nova tržnica izgleda moderno:

- Hoćemo da u naredne dve, dve ipo godine završimo i osiguramo trajno snabdevanje vodom Koceljeve i svih sela - kazao je predsednik okupljenim meštanima koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Dok se obraćao, narod je skadndirao "Srbine, Srbine!" Predsednik je potom saslušao probleme meštana.

FOTO: Novosti

Jedan dečak je zamolio predsednika da malo više uloži u sport, te da bi voleo više terena za fudbal, te da su ovi trenutni u lošem stanju.

Potom je nabacio pet sa predsedniku.

Vučić je potom razgovarao sa Slavkom, meštaninom koji ga je ranije prekidao, doneo svoj papir i poručio predsedniku da mora da sluša običan narod.

- Pustite me da pričam sa čovekom, mogli ste da razgovarate kada ste hteli. Sada da se dogovorimo Slavko, rešićemo ovih 10 sijalica, doći ću i u domaćinstvo, ali da ne dolaziš na ove skupove više - rekao je Vučić kroz smeh.

FOTO: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Meštanin Draginja je tražio kanalizaciju, na šta je Vučić rekao da je projekat u toku i da će to biti rešeno kroz 2-3 godine.

Jedna meštanka Novaka rekla je da je osnovna škola u lošem stanju i da je stara 200 godina, te ukazala da je problem u Koceljevi nedostatak lekara.

Foto: Printskrin/Tanjug

- Taj nam je problem na mnogo mesta u Srbiji - dodao je predsednik.

- Pa nije ovo država rokfelera, sa čime ćemo... Sad ćete imati mnogo veču pnziju i dobićete jednu dodatnu i više od toga. Razgovaraću sa ljudima u Šapcu da se takve stvari više ne dešavaju - rekao je on, nakon što mu je meštanka ukazala na neprijatnost koju je doživela.

Predsednik je ponovo pozvao direktorku EDS Biljanu Komnenić da ubrza zamenu starih i drvenih bandera, novim i betonskim u ovoj regiji, odnosno u selu Družetići.

- Živela Koceljeva, živela Srbija - rekao je predsednik po završetku razgovora sa narodom.

OBILAZAK TRŽNICE

Vučić kaže da je srećan što Koceljeva ima tržnicu i da mnogo dobro izgleda.

Na prvom štandu od mnogih gde ljudi prodaju domaće proizvode, predsednik je probao šljivu. Tu ga je dočekao stariji bračni par koji je u penziji. Gospodin je bio profesor na poljoprivrendom fakultetu, a supruga doktor nauka koja je radila na institutu za kukuruz.

FOTO: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Zbog takvih kao što ste vi, mi smo najbrže rastuća ekonomija i iduće godine ćemo biti prva. Hvala vam na svemu na osmehu i ja sam srećan. Ovi ljudi misle da ja ne razumem da postoje problemi, uvek će novi da izdniknu, ali sam srećan kada vidim da ljudi hoće da se bore i uživaju u radu - rekao je Vučić.

Na drugom štandu sa povrćem su se predsedniku požalili da je suša napravila velike probleme, i da je svestan da je to viša sila.

- Želim vam bolje vremenske uslove, a mi ćemo da radimo što moramo da imate više vode - rekao je Vučić.

FOTO: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Ako mogu svima da vam se zhavalim, da imate bolje uslove, a mićemo za drugo da se postaramo. Živela Koceljeva i živela Srbija. Hvala vam na svemu. Ima i mnogo dece, baš je lepa tržnica. Jedva sam izdržao Koceljevo. Ovo mi je osmi put da dolazim,kad nešto završiš nikne nešto novo. Da im ode Rauh obesili bi me na Terazijama, a oni traže velike subvenicije. Uradićemo ovo u Trliću i Novacima. Sad idem u Medveđu i Lebane na jug Srbije. Koliko je to težak put, ali šta da radiš. Imamo sada dosta auto-puteva - kazao je Vučić.

Vučić kaže da ovakvi objekti sve znače manjim lokalnim zajednicama, a auto-putevi znače svima nama.

- Zatvoreni bazen nismo napravili, ja sam kriv, bila teška vremena... Ali nastavićemo da radimo. Kad uradimo opet će da bude uradi dalje, sve znam... Žao mi što ono u Peckoj ne radi kao što je radilo, to je velika muka. Ljudima znači, ovde se ljudi bore, odlaze traže i veruju da će država nešto da uradi. Čućetete da ništa nije urađeno, ali kada sagledate shvatićete da jeste. Morate da saslušate ljude, ne može zatvori vrata pitaj Vučića, j* te Vučić i slično... Znate li koliko medija u Srbiji imate koji su napadali mene, a neke ljude na lokalima nisu. Zato što naprave dogovore, da ne diraju njih. Neka sve svale na mene, ali neka bar saslušaju te ljude, ne samo skloni se. Bolje na tebe da galami nego da psuje Boga. Ako to neko ne razume nikada neče porasti i biti neko u Srbiji - kazao je Vučić.

Predsedniku su potom brojni meštani uručili poklone, odnosno njihove domaće proizvode.

Obilazak kompanije „Z.A. Fruit”, Koceljeva

Vučić je stigao u Koceljevu, gde obilazi hladnjaču "Frut", ističući da ovo preduzeće koje vode žene predstavlja jednog od najvećih otkupljivača u ovom delu Srbije.

Predsednik razgovara sa vlasnicima firme, o tome kako može pomoći poslovanju.

Foto: Printskrin Informer TV

Posebno ga je iznenadila brzina kojom radnice sortiraju voće, i poželeo im je puno uspeha i sreće.

Predsednik je zahvalio radnicima na trudu i zalaganju, i poželeo im sve najbolje.

- Ovde ima nekoliko manjih kompanija, moramo da pomažemo svima. Ide sada rešavanje vodovoda, ne samo za Rauh, nego za celu Koceljevu, da uradimo put do Uba - kazao je predsednik.

Vučić kaže da će da se reši problem vodovoda za celu Koceljevu, i da se rade i putevi.

Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“, Vladimirci

Predsednika je dočekao veliki broj meštana. Srpske trobojke se viore, a tu su i mališani u narodnim nošnjama. Dočekali su ga gromoglasnim aplauzom i povicima "Aco, Srbine!".

- Hvala vam što ste me u Provu sačekali, ovde imamo mnogo posla. Vodovod je najveći problem - kazao je on i dodao da bi to koštalo preko 7 miliona evra, te kad se završi škola koja će biti prelepa ostaje i da se zavrpi vodovod.

Vučić je naglasio da će put odmah krenuti da se radi, jer je sramota da ovako izgleda.

- U Provu je bilo pokušaja da dele ljude, čak su i decu po folkloru radili, ja vas molim da budete ujedinjeni, a mi ćemo odmah da krenemo da radimo ovo što sam vam rekao. Hvala vam još jednom što ste me u ovolikom broju dočekali i molim vas da mi kažete koji su problemi - kazao je Vučić.

- Nisam rekao kada će biti voda. Mlad si i sve razuem, ali 7 miliona samo za Provo - kazao je Vučić mladiću koji je ukazao da je voda zaista veliki problem.

- Gde god je urađen projekat, to ćemo da uradimo. Da li za godinu, dve ili tri ne znam, ali ćemo da uradimo - naglasio je Vučić.

Na poklon od mališana je dobio crteže, koje će poneti sa sobom u kabinet.

Jedan od stariji meštana je takođe apelovao na izgradnju vodovodne mreže i puteva i prema drugim selima, jedno od njih je Jalovik.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- Gde god dođem, pitaju hoće li biti u životu da dočekaju. Džaba što 70 godina nije dočekao, već bi sada da dočeka. Srećan sam jer znam da ljudi dođu jer znaju da će to biti urađeno. Biće i do Jalovika ovih dana - kazao je Vučić.

- Za penzije ne brinite, ni za šta drugo, živećete bolje - kazao je Vučić meštanima.

- Za lekove 15.700 recepata je do sada izdano od izabranih lekara. Svaki dan po 4-5 hiljada. Baš sam srećan što to ide odlično - rekao je Vučić.

- Živeli Vladimirci i živela Srbija, kazao je predsednik nakon što je saslušao probleme meštana, te je krenuo u obilazak OŠ "Jovan Cvijić".

- I deca i nastavnici će da budu prezadovoljni - kazao je Vučić.

Ministar Glišić je istakao da će prvi put škola imati i fiskulturnu salu.

- Veliko, lepo - kazao je Vučić, te su mu pokazani panoi na koje su objavljeni kako je škola pre izgledala.

- Lepa vest za Koceljevo, objavljujemo iduće sedmice javnu nabavku za vodovod - kazao je Glišić, te pojasnio da je reč o dugoj trasi i da sama projekcija košta preko 3 miliona evra.

U Vladimircima nema fabrika vode i to je glavni problem.

- Kada sam bio u Rauhu, kukali su samo za vodu. Dobar posao, drže nam Koceljevo - kazao je Vučić.

- Novije škole koje radimo, kao i bolnice i ambulante, znače život ovim ljudima. Nisu ljudi bežali u veće gradove zbog kuća, već uslova. Kada im to ispunite uslove za školovanje i lečenje, neće želeti da idu... Uložićemo u Vladimirce za puteve 3 miliona evra, oni to mogu samo da sanjaju zato morate da uzmete pare iz Beograda. Neću da pričam o Jablaničkom okrugu, gde narod još siromašinije živi. Napravili smoo ozbiljnu i putni i turističku infrastrukturu. Ovo je ono što mene raduje i videli ste kad vam nastavnici i deca ne kriju koliko se raduju. 120 dece će ovde da ide, da živi... - kazao je on.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- Čak su je seljaci i dobro čuvali.Škola je uvek najvažnija. Dobro su je i čuvali 122 godine - rekao je Vučić nakon što je video slike kako je škola do sada izgledala.

- Tri puta je veća. Novo vreme došlo, imaće divnu salu. Kada vidim svog malog sa telefonom u ruci, uh... - dodao je predsednik, te istakao da škola super izgleda.

- Tek sada vidim koliko je stara škola iako se vidi da je neko čuvao, ali to su 122 godine. Baš sam srećan što ovo radimo - kazao je Vučić. Rečeno mu je da je za godinu dana, to jeste na proleće leto da će škola biti spremna za upotrebu.

- Realno da je mart april, završena i useljiva - pojasnio je ministar Glišić.

- Obećao sam i "Jovan Cvijić" i "Anto Bogićević" i kada pogledate koliko je Loznica napredovala, pogledate samo "Lagator", kada donesete i "Mint", sa brzom saobraćajnicom, bolnicom, sve što smo uređivali... Mislim da Dragana marljivo radi... - rekao je Vučić.

Prema njegovim navodima problemi će se rešavati i da to ljudi u Loznici nisu mogli ni da sanjaju.

- Lako je uvek da nešto napadate, ali kada nešto kritikujete i ne nudite rešenje to je demagogija. To što oni rade je mnogo gore - kaže Vučić.

- Kakav bih voleo da čujem od Rutea, jasno je svakome, verujem da će do ponedeljka utorka da me pozove- kazao je Vučić o pismu koje je pisao prvom čoveku NATO i dodao:

- Mi se dobro poznajemo, i želeo sam da ostane pisani trag da sam upozorio na posledice albasnkog i Kurtijevog divljanja. Siguran sam da ću dogovor da dobijem, Mark Rute je odgovoran.

Kaže da očekuje dodatan pritisak na naš norod na KiM, te da je Milanović već rekao da će podržati Kurtija, ali da ćemo da ih pobedimo.

O pomoći države, Vučić kaže da će ljudi biti zadovoljni, i da je prijava do 22, dok za pomoć koja stiže 14. septembra ne moraju da se prijavljuju.

- Minimalac takođe ide 9,2 odsto gore - kaže Vučić.

- Bilo je oko 215-220 prijava i sada kada ljudi vide da im neko odgovara. Juče su naši ljudi stupili u kontakt preko 108 osoba i sa blokaderima i svima, iznenade se kada se jave. Uvek će reći da su oni uradili... Volim da svako učestvuje u uspehu i to jesu ljudi uspeli, jer su između ostalog pravilno birali, jer državno rukovodstvo usmerava odluke. Ne može da bude zaslužni svi za uspeh i sa neba palo, a jedna osoba kriva za sve... Ali ka volim da budu svi zaslužni i to je važno i to jeste ujedinjena Srbija - kazao je Vučić o radu portala "Ko, si bre, ti?".

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Vučić ističe da sam sebe kritikuje svakog dana.

- Samo kada biste mogli da prisustvujete radnoj večeri večeras, to će da pršti na sve strane, samo što psovki neće da bude. I vike i dreke, nezadovoljstva... A kako da napredujete i radite. Ne možete da imate trenera u bilo kom sportu da ne vikne na vas. Unesi bre energije i entuzijazma, moraš da postigneš neki rezultat. Naravno da čujem šta nije urađeno. Presušili im bunari, pa kažu nema vode. Nikada nisu imali vodovod, i sada smo uradili projekat pa ćemo da radimo - ističe predsednik.

Kaže da blokaderi ne mogu da mu priznaju zasluge ni za jednu brzu saobraćajnicu.

- Zdravstevni objekti 200, oni za 12 godina 0 - kazao je on.

Predsednik kaže da se suda naroda ne plaši.

- Plašim se laži, neistina i želje da se Srbija sruši. Ne ja, već Sribija. Govorili su da se plašim izbora, dobili ste izbore. Da ću da spakujem kofere da bežim, nikada to neću. Draži mi je zatvor i grob u Srbiji, nego najlepše mesto na svetu van Srbije. Ništa oni ne razumeju. Nikada nisu razumeli da postoje odogovorni ljudi, koji imaju velike snove i spremni su za to da se bore i topravi veliku razliku. Oni svoj posao mi svoj - kazao je on.

Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci

Nakon što je stigao na lice mesta, predsednik je upućen detaljno u do sada izvedene radove.

- Preko 80% su završeni radovi. Ne može do kraja godine, do Svetog Nikole, do 19. decembra... Mi sa njima nismo nikada imali probleme. Murat, Fikret svi rade dobro, veoma ozbiljna firma. Zato to ljudi treba da znaju na "Smajliju" radi to izuzetna kompanija. Za njih sam siguran da je ovo do 19. decembra otvoreno. Dobra vest je do 1. septembra se završava koncesija na Pavlovića mostu, tada postaje naš i nema više naplaćivanja prelaska - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da od tog datuma važi besplatan prelazak u Republiku Srpsku.

- Trebalo bi od Šepka malo pored Banje Koviljače na zvornik, ne može svugde da ide uz Drinu. Radimo projekat, a gde radimo projekat tu ćemo i da uradimo - kazao je Vučić.

- Kada smo završili Šabac-Loznica, ajde da odmah ovo uradimo, tako i sa Kuzmin-Sremska Rača. Kada završimo do Adrana, to nije dovoljno, ajde da ide od Kraljeva ka Raški, ma i do Severne Mitrovice ako amerikanci mogu da se dogovre, plaćamo mi. Ta glad da gradite i radite, stalno vas pokreće - naveo je Vučić.

On kaže da su ovi radovi od velikog značaja.

- Ovo će da koriste svi od kulabroskog i Mačvanskog okruga i deo Sremskog, oni neće da idu na Raču nego Pavlovića ćupriju - rekao je Vučić, te dodao da su to velike stvari i da će od ovog dela deonice moći da se produži ka Loznici.

Na reakciju blokadera o najavi izbora kaže:

- Nisu očekivali? Ja sam kao dečak sa 12-13 godina izlazio ispred zgrade, Zvezda izgubi i ja onda celu noć ubacujem u koš i imaštam, imam snove... Naravno nisam uspeo, bio netalentovan, slabašan ali sam imao snove. Lepo je to, ali u nekomtrenutku moraš da razumeš relanost. Kada ljudi žive u iracionalnom svetu. Oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši i to mislili. Te će neko da pliva, da leti, sklanja decu, niko ih se niakda nije plašio... Sada kad im je jasno da smo im izašli u susret i raspišete izbore, nisam sigurand a sus rećno. Važno je da to radimo, to polazuje ne samo demokratsku orijentaciju već poštovanje ka onima koji drugačije misle. Do neki da su pričalid a s eplašim rezultata, ali za koji dan raspisuje izbore. I? Šta ostade od tih tvrdnji? Lako je živeti usopstvenim lažima... Za mene je uvek bilo najbažnije da se suočim sa isitinom iporblemima i gledamkako da ih rešavam... Njalkaše je da čujete i vidite ono što želite, ali ne morate da vidite sve oko sebe. To je prva stvar koju mora da razume onaj koji vode državu... Sutra idem u mesto gde su me blokaderi molili, "dođi ako smeš" idem sutra direktno da se obratim i razgovaram sa njima - kazao je Vučić i dodao da ne samo da će da ide, već se nada pobedama i u Novom Sadu i Užicu.

- Nema tu filozofije. Važnije mi je da razgovaramo sa svima. Da vide da su neki živeli u iluzijama što kada se bavite politikom nije dozvoljeno - kazao je on, te istakao da imate obavezu da snove uskladite sa realnošću, a ne pogrešnom percepcijom dovodite zemlju u opasnost.

Kaže da, za razliku od blokaderskih tvrdnji, ne pije posebne koktele da bi obilazio sva mesta u Srbiji.

- Ne dobijam ama baš ništa, ujutro popijem C vitamin, ne uzimam kreme za sunčanje, dijetu ne držim, to je do adrenalina,a do želje da idete napred, samo do toga. Kada sam bio mlađi i mogao da popijem, samo ja nebih bio pijan. To je stvar koncentracije i glave, želje nije stvar tela. Možda telo nije snažno dovoljno, ali glava jeste. Samo da su slušali znali bi sve. Rekao sam da dok me služi mozak, najgori u Srbiji neće pobediti - rekao je on, komentarišići izjave blokadera o njegovim brojnim posetama.

O navodima da će EU otvoriti Klaster, neposredno pred izbore kaže:

- Mislim da nam neće otvoriti Klaster 3, pred izbore, bilo bi lepo ali ne verujem. Oni zbog toga tuguju i unapred pripremaju hiljade alibija kao besmislene priče o državljanstivma, ODIR-ovim pričama i paravanima, da se okupljamo na brdu, nemojte da nas vraćate u 12. vek. Postoje preporuke koje treba da se poštuju. Vidite sada i za državljanstva... Oni polaze od sebe, znaju da bi krali i muljali, verujem da će naša pobeda da bude čista i ubedljivija nego što oni misle - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Milojko Spajić dobro došao, te da samo ima problem sa antisprkom politikom koju oni vode prema Srbiji.

- Moja je dužnost da se obratim svima, ali neću ići tamo. Smešno mi je kada čitam u hrvatskim medijima, "Vučić preko prijatelja kupio to i to", pa taj čovek je veći prijatelj Andreja Plenkovića... Bolje ga poznaju svi iz IPP, nikakve veze nema ni sa čim, niti me interesuje. Niti ću, osim ako ne bude zahtev građana, ne pada mi na pamet tamo da idem.... Osećam se loše jer su prognoli sve slobodarsko u našoj zemlji. Ništa nisu hteli da prenesu čak i kada je Aleksić priznao. Lagali o zvučnom topu, namerno ikao su znali da ga nije bilo. Uvodili nas u pokušaj građanskog rata. Jedino što sam rekao je da su oni gubuli milijarde jer je to bio politički projekat za rušenje stranih službi. Kriv Vučić, ja niti prodavao ni kupovao ni zaradio... Onaj što je prodao je svetac, a mi žrtve valjda treba za nešto da se izvinjavamo. Što bi mi to značilo u životu. Sve vreme ću da budem na terenu ne mislim da idem mnogo na medije... Da sedim u Beogradu i idem u studio, tašna, mašna to ću da izbegavam... N1 I Nova S nisu za narod to njih ne zanima - rekao je on o navodima o promeni vlasništva u N1 i Nova S.

Vučić kaže da su skoro svuda krenuli radovi na putevima u selima koje je obišao prethodnih dana.

Fabrika robota se otvara 29. avgusta.

- Stižem malo unazad preko Majura. Spremite to i da Šabac svečarski dočeka. To je velika čast za Šabac, a i celu Srbiju. 30. već otvaramo Dznavski koridor - dodao je Vučić.

- Mnogo dobrih vesti će da bude u danima koji su pred nama, dodao je Vučić.

- Nadam se da će u septembru prugu do Budimpšete Mađari da otvore, ali mislim da je bduući prjekat da za 5-6 godina završimo prugu Beograd-Doboj sa krakom do Banjaluke i Sarajeva. Još lakše bi bilo da idemo na Tuzlu ako Bošnjaci to budu hteli. Naši su snovi malo veći, ali gledamo da ih utolimo sa relanošću - rekao je Vučić.

O blokaderskim medijima i dehumanizaiji njega i njegove porodice već godinama unazad, predsednik kaže:

- To im je bio jedini način, dehumanizacija. Ne mogu s rezultatima. Preko 200 objekata zdravstvenih smo renovirali i novih uradili, oni 0 za 12 godina. Neću da pričam o platama i penzijama, tehnološkim parkovima, prugama, školama, putevima, pozorištima za šta god da se uhvate gube. Pa onda moraju da dehumaniziju ida lažu... Ne mogu na onsovu rezultata. Što bi glasao neko za njih... Mora da bude razlog da Vučić nije čovek, nemojte da glasate za njega. Sve vreme su aktivitička televizija koja nema veze sa realnošću. SVe najbolje im želim - rekao je Vučić o blokaderskim medijima te dodao, da postoje glasačke listići, koji će da pokažu rezulate kada se prebroje.

Kaže da će blokaderi imati više kontrolora, ali da će SNS takođe imati kontrolore na svakom glasačkom mestu.

- Nećemo im dozvoliti da kradu - poručio je on.

Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača

Predsednik je stigao na teren. Na počteku je upućen u sve radove koji su do sada urađeni.

Upitao je kako će Republika Srpska da završi svoju strani ishodno tome da je u planu da se ovaj auto-put otvori za dva meseca.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- To radi samo Republika Srpska ili čekamo granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom? - upitao je on, na šta je dobio odgovor da je uređenje pri kraju.

- Za nas je ovo važan put. Povezuje Beograd sa Sarjevom, ali i sa Bijeljinom, mi dobrim delom finansiramo i radove u Republici Srspkoj i deo to Bijeljine, koja je centar Semberije. Odtle ide dalje preko Brčkog, Modriče i Prnjavora do Banjaluke... Važno je da se spojimo sa drugim gradom po veličini u Srpskoj. Važno je da napravimo i taj out ka Tuzli u Sarajevu, ali za sada nema inetersa sa sarajevske strane, tako, da šta da radimo. Most i integrisani prelaz su sjajno urađemni. Problem je što taj put sa druge strane nije završen, pa gledamo kako to da završimo - kazao je on.

Vučić dodaje da se ovim putem ne povezuje Srbija samo sa Republikom Srspkom i BiH, već da je od velikog značaja za ceo Srem.

- Uradili smo Ruma-Šabac, dodatnih 55 km brze saobraćajnice Šabac-Loznica, tu ima odvahanje Slepčević-Badovinci i tu je završeno preko 80% radova. Radimo objekte i bolje su mi ove denivelisane nego kružni tokovi, veći je protok saobraćaja, jeste malo skuplje ali je bolje... Dosta smo uradili - rekao je Vučić, dodavši da je to preko Pavlovića Ćuprije povezano sa Sremskom Račom.

- Nas ovaj put neće koštati manje od 340 miliona evra. Ogromni novci, ali pogledajte kolike prihode imamo, bila je procena do 500 miliona evra od naplatnih rampi, možda i 600 miliona. Svi znaju da su ovde dobri putevi. Od ove devojčice koja peva Banga, ranga kako li, koja to hvali gde stigne, pa od brojih drugih stranaca. Znaju da su naši putevi njabolji, najbolje održavani. Kada ovo izgradimo svi će da idu ovuda. Nedostaju nam još lokalni putevi. Površinski smo velika zemlja, uslovno govoreći, ogroman je razmak između naseljenih meta i onda posla imate. Ovo su ogromne stvari, naši turski prijatelji to rade i srećan sam što su pokazali posvećenost urpkos ranijim nesporazumima - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da nikada nije zadovoljan, i da želi da sve ide brže.

- Svi se smeste u hadovinu, samo mene na sunce - našalio se predsednik.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Potom je nabrojio sve projekte koji treba da se urade u Sremskoj Mitrovici.

- Vreme traži da radite još više, i uvek ćete da imate nove zadatke pred sobom - kazao je on.

Kako kaže država gleda da pomogne koliko može.

- Sve menja infrastruktura, sve je drugačije i ja sam zbog toga srećan. Ovi putevi povezuju ljude, dovode biznis - rekao je on.

Kaže da je infrastruktura majka svega.

- Ona sela koja su siromašna izgledaju drugačije, uredno, čisto. To su velike promene. Mislim da niko nikada nije ni sanjao da će ovuda da ide auto-put - kazao je on.

- Nije lako dovesti investitroa,. Znate koliko sam srećan što smo sa amerikancima to rešili. Neke smo stvari uspeli, a gde ste videli da neko doolazi i velike investicije u Evropi. Stopa rasta niska, oko 1% u Evropi, a u Srbiji 3,5% a iduće će ići preko 4, to nešto govori - kaže predsednik.

- Ovo su velike stvari, stvari koje ostaju. Pored znanja niko ne može da vam oduzme dela. Ovo je nešto što ostaje iza nas - kazao je on.

- Još od pre vremena Benjamina Kalaja i uprave u kojoj je bilo "skloni Srbe sa Drine" uspeli smo da napravimo te mostove, i drago mi je što to radimo sa Trucima. Mi smo obnovili Karakaj, Mali Zvornik, uredili Bratoljub oko Ljubovije ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci do Pavlovića Ćuprije i moraćemo, i dalje to ne razume, ali moramo da to popravimo. Uradili most na Rači, prvi put da smo gradili mostove i puteve. Ranije je to bilo ne dajte da idu ka Srbiji i da postoji sve samo oko Zgareba. Najveći deo auto-puteva urađeno je u Hrvatskoj, i Beograd-Niš eto, ali sve ostalo je bilo samo da se skloni od Srbije i Crne Gore i tada BiH, danas najvećim delom Republike Srpske, kako god okrenete ovo su velike stvari - kazao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome koliki je značaj ovog puta koji je prvi auto-put koji povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Kaže da bi se završetkom svih ovih puteva za sat i 15 minuta stizalo do Bijeljine.

Otvaranje auto-puta za saobraćaj je za sada planirano za 15. oktobar, na šta Vučić kaže da je velika stvar i ako to bude relaizovano do kraja oktobra i da ka tome treba stremiti.

- Neko mi je rekao da je taj most odlično urađen, prokomentarisao je predsednik.

Do sada je Republici Srpskoj dato 40 miliona evra, dodao je Vučić.

- Kao danas do Loznice. Šta god vam neko pričao, niko to nije ni sanjao tamo... Ja sam prolazio kroz Slijepčević miliona puta, tu je bilo hiljadu rupa po putevima, svuda. A sada će da dobiju brzu saobraćajnicu. Srbija ide napred. Važno je da se stvari pomeraju. Taj pokret je simbol svega - dodao je Vučić.

- Ulaganje u infrastrukturu je nešto što podstiče rast, ali morate da vodite računa o deficitu. Ne smete da prekoračite tri koma nešto,da ne uđete u probleme kao Rumunija i neke zemlje koje su na 8-9% odsto... To je i kao visoka inflacija. Različite vrste raka. Kao kod ljudi rak, to su dve velike bolesti. Treća je javni dug. Javni dug u odnosu na domaći bruto proizvod, i mi gledamo da držimo pod kontrolom. To se uvek vrati kroz zapošljavanje, ulaganja i kroz veće plate i penzije na kraju- dodao je on.

Predsednik je potom razgovarao sa predstavnicima turske kompanije koji su izvođač radova na ovoj putnoj deonici. Susret je bio krajnje srdačan, i pun šala.

Emrulah Turanli, vlasnik turske firme Tašjapi koja izvodi radove tražio je da se fotografiše sa Vučićem, a predsednik je kroz smeh istakao: "Ćerka ti je mnogo vrednija od tebe".

- Lep govor za sve, a problemi za mene, našalio se Vučić.

- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.

Trenutno stanje na terenu

Radovi na izgradnji auto-puta Kuzmin-Sremska Rača izvode se punom parom.

Ekipa "Novosti" se provozala ovom deonicom, koja izgleda svetski.

Finalni projekat trebao bi da izgleda ovako:

Detaljan program posete

08.30 Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača (Bosut, Sremska Mitrovica)

09.45 Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci (Bogatić)

10.50 Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ – (Provo, Vladimirci)

11.45 Obilazak kompanije „Z.A. Fruit” (Koceljeva)

12.20 Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima (Koceljeva)

13.10 Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” (Ub)

17.05 Obilazak sedam socijalno ugroženih porodica (Medveđa)

18.00 Obilazak firme „Interfood S80” (Lebane)

18.50 Obilazak domaćinstva porodice Ilić (Kacabać, Bojnik)

Podsećamo, predsednik je prethodnih dana obišao brojne delove Srbije kojis u slabije razvijeni, te u razgovoru sa meštanima doneo odluku o rešvanju nekih od značajnijih problema za ljude koji su odlučili da ostanu u našoj zemlji i tu žive.

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