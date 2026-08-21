PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Sremskoj Mitrovici, Bogatiću, Koceljevu, Vladimircima, Ubu, Medveđi, Lebanu i Bojniku.

FOTO: Novosti

Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“, Vladimirci

Predsednika je dočekao veliki broj meštana. Srpske trobojke se viore, a tu su i mališani u narodnim nošnjama. Dočekali su ga gromoglasnim aplauzom i povicima "Aco, Srbine!".

- Hvala vam što ste me u Provu sačekali, ovde imamo mnogo posla. Vodovod je najveći problem - kazao je on i dodao da bi to koštalo preko 7 miliona evra, te kad se završi škola koja će biti prelepa ostaje i da se zavrpi vodovod.

Vučić je naglasio da će put odmah krenuti da se radi, jer je sramota da ovako izgleda.

- U Provu je bilo pokušaja da dele ljude, čak su i decu po folkloru radili, ja vas molim da budete ujedinjeni, a mi ćemo odmah da krenemo da radimo ovo što sam vam rekao. Hvala vam još jednom što ste me u ovolikom broju dočekali i molim vas da mi kažete koji su problemi - kazao je Vučić.

- Nisam rekao kada će biti voda. Mlad si i sve razuem, ali 7 miliona samo za Provo - kazao je Vučić mladiću koji je ukazao da je voda zaista veliki problem.

- Gde god je urađen projekat, to ćemo da uradimo. Da li za godinu, dve ili tri ne znam, ali ćemo da uradimo - naglasio je Vučić.

Na poklon od mališana je dobio crteže, koje će poneti sa sobom u kabinet.

Photo:Tanjug/ Printscreen

Jedan od stariji meštana je takođe apelovao na izgradnju vodovodne mreže i prema drugim selima, jedno od njih je Jalovik.

- Gde god dođem, pitaju hoće li biti u životu da dočekaju. Džaba što 70 godina nije dočekao, već bi sada da dočeka. Srećan sam jer znam da ljudi dođu jer znaju da će to biti urađeno. Biće i do Jalovika ovih dana - kazao je Vučić.

Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci

Nakon što je stigao na lice mesta, predsednik je upućen detaljno u do sada izvedene radove.

- Preko 80% su završeni radovi. Ne može do kraja godine, do Svetog Nikole, do 19. decembra... Mi sa njima nismo nikada imali probleme. Murat, Fikret svi rade dobro, veoma ozbiljna firma. Zato to ljudi treba da znaju na "Smajliju" radi to izuzetna kompanija. Za njih sam siguran da je ovo do 19. decembra otvoreno. Dobra vest je do 1. septembra se završava koncesija na Pavlovića mostu, tada postaje naš i nema više naplaćivanja prelaska - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da od tog datuma važi besplatan prelazak u Republiku Srpsku.

- Trebalo bi od Šepka malo pored Banje Koviljače na zvornik, ne može svugde da ide uz Drinu. Radimo projekat, a gde radimo projekat tu ćemo i da uradimo - kazao je Vučić.

- Kada smo završili Šabac-Loznica, ajde da odmah ovo uradimo, tako i sa Kuzmin-Sremska Rača. Kada završimo do Adrana, to nije dovoljno, ajde da ide od Kraljeva ka Raški, ma i do Severne Mitrovice ako amerikanci mogu da se dogovre, plaćamo mi. Ta glad da gradite i radite, stalno vas pokreće - naveo je Vučić.

On kaže da su ovi radovi od velikog značaja.

- Ovo će da koriste svi od kulabroskog i Mačvanskog okruga i deo Sremskog, oni neće da idu na Raču nego Pavlovića ćupriju - rekao je Vučić, te dodao da su to velike stvari i da će od ovog dela deonice moći da se produži ka Loznici.

Na reakciju blokadera o najavi izbora kaže:

- Nisu očekivali? Ja sam kao dečak sa 12-13 godina izlazio ispred zgrade, Zvezda izgubi i ja onda celu noć ubacujem u koš i imaštam, imam snove... Naravno nisam uspeo, bio netalentovan, slabašan ali sam imao snove. Lepo je to, ali u nekomtrenutku moraš da razumeš relanost. Kada ljudi žive u iracionalnom svetu. Oni su godinu dana sebe lagali da ih se neko plaši i to mislili. Te će neko da pliva, da leti, sklanja decu, niko ih se niakda nije plašio... Sada kad im je jasno da smo im izašli u susret i raspišete izbore, nisam sigurand a sus rećno. Važno je da to radimo, to polazuje ne samo demokratsku orijentaciju već poštovanje ka onima koji drugačije misle. Do neki da su pričalid a s eplašim rezultata, ali za koji dan raspisuje izbore. I? Šta ostade od tih tvrdnji? Lako je živeti usopstvenim lažima... Za mene je uvek bilo najbažnije da se suočim sa isitinom iporblemima i gledamkako da ih rešavam... Njalkaše je da čujete i vidite ono što želite, ali ne morate da vidite sve oko sebe. To je prva stvar koju mora da razume onaj koji vode državu... Sutra idem u mesto gde su me blokaderi molili, "dođi ako smeš" idem sutra direktno da se obratim i razgovaram sa njima - kazao je Vučić i dodao da ne samo da će da ide, već se nada pobedama i u Novom Sadu i Užicu.

- Nema tu filozofije. Važnije mi je da razgovaramo sa svima. Da vide da su neki živeli u iluzijama što kada se bavite politikom nije dozvoljeno - kazao je on, te istakao da imate obavezu da snove uskladite sa realnošću, a ne pogrešnom percepcijom dovodite zemlju u opasnost.

Kaže da, za razliku od blokaderskih tvrdnji, ne pije posebne koktele da bi obilazio sva mesta u Srbiji.

- Ne dobijam ama baš ništa, ujutro popijem C vitamin, ne uzimam kreme za sunčanje, dijetu ne držim, to je do adrenalina,a do želje da idete napred, samo do toga. Kada sam bio mlađi i mogao da popijem, samo ja nebih bio pijan. To je stvar koncentracije i glave, želje nije stvar tela. Možda telo nije snažno dovoljno, ali glava jeste. Samo da su slušali znali bi sve. Rekao sam da dok me služi mozak, najgori u Srbiji neće pobediti - rekao je on, komentarišići izjave blokadera o njegovim brojnim posetama.

O navodima da će EU otvoriti Klaster, neposredno pred izbore kaže:

- Mislim da nam neće otvoriti Klaster 3, pred izbore, bilo bi lepo ali ne verujem. Oni zbog toga tuguju i unapred pripremaju hiljade alibija kao besmislene priče o državljanstivma, ODIR-ovim pričama i paravanima, da se okupljamo na brdu, nemojte da nas vraćate u 12. vek. Postoje preporuke koje treba da se poštuju. Vidite sada i za državljanstva... Oni polaze od sebe, znaju da bi krali i muljali, verujem da će naša pobeda da bude čista i ubedljivija nego što oni misle - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Milojko Spajić dobro došao, te da samo ima problem sa antisprkom politikom koju oni vode prema Srbiji.

- Moja je dužnost da se obratim svima, ali neću ići tamo. Smešno mi je kada čitam u hrvatskim medijima, "Vučić preko prijatelja kupio to i to", pa taj čovek je veći prijatelj Andreja Plenkovića... Bolje ga poznaju svi iz IPP, nikakve veze nema ni sa čim, niti me interesuje. Niti ću, osim ako ne bude zahtev građana, ne pada mi na pamet tamo da idem.... Osećam se loše jer su prognoli sve slobodarsko u našoj zemlji. Ništa nisu hteli da prenesu čak i kada je Aleksić priznao. Lagali o zvučnom topu, namerno ikao su znali da ga nije bilo. Uvodili nas u pokušaj građanskog rata. Jedino što sam rekao je da su oni gubuli milijarde jer je to bio politički projekat za rušenje stranih službi. Kriv Vučić, ja niti prodavao ni kupovao ni zaradio... Onaj što je prodao je svetac, a mi žrtve valjda treba za nešto da se izvinjavamo. Što bi mi to značilo u životu. Sve vreme ću da budem na terenu ne mislim da idem mnogo na medije... Da sedim u Beogradu i idem u studio, tašna, mašna to ću da izbegavam... N1 I Nova S nisu za narod to njih ne zanima - rekao je on o navodima o promeni vlasništva u N1 i Nova S.

Vučić kaže da su skoro svuda krenuli radovi na putevima u selima koje je obišao prethodnih dana.

Fabrika robota se otvara 29. avgusta.

- Stižem malo unazad preko Majura. Spremite to i da Šabac svečarski dočeka. To je velika čast za Šabac, a i celu Srbiju. 30. već otvaramo Dznavski koridor - dodao je Vučić.

- Mnogo dobrih vesti će da bude u danima koji su pred nama, dodao je Vučić.

- Nadam se da će u septembru prugu do Budimpšete Mađari da otvore, ali mislim da je bduući prjekat da za 5-6 godina završimo prugu Beograd-Doboj sa krakom do Banjaluke i Sarajeva. Još lakše bi bilo da idemo na Tuzlu ako Bošnjaci to budu hteli. Naši su snovi malo veći, ali gledamo da ih utolimo sa relanošću - rekao je Vučić.

O blokaderskim medijima i dehumanizaiji njega i njegove porodice već godinama unazad, predsednik kaže:

- To im je bio jedini način, dehumanizacija. Ne mogu s rezultatima. Preko 200 objekata zdravstvenih smo renovirali i novih uradili, oni 0 za 12 godina. Neću da pričam o platama i penzijama, tehnološkim parkovima, prugama, školama, putevima, pozorištima za šta god da se uhvate gube. Pa onda moraju da dehumaniziju ida lažu... Ne mogu na onsovu rezultata. Što bi glasao neko za njih... Mora da bude razlog da Vučić nije čovek, nemojte da glasate za njega. Sve vreme su aktivitička televizija koja nema veze sa realnošću. SVe najbolje im želim - rekao je Vučić o blokaderskim medijima te dodao, da postoje glasačke listići, koji će da pokažu rezulate kada se prebroje.

Kaže da će blokaderi imati više kontrolora, ali da će SNS takođe imati kontrolore na svakom glasačkom mestu.

- Nećemo im dozvoliti da kradu - poručio je on.

Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača

Predsednik je stigao na teren. Na počteku je upućen u sve radove koji su do sada urađeni.

Upitao je kako će Republika Srpska da završi svoju strani ishodno tome da je u planu da se ovaj auto-put otvori za dva meseca.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- To radi samo Republika Srpska ili čekamo granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom? - upitao je on, na šta je dobio odgovor da je uređenje pri kraju.

- Za nas je ovo važan put. Povezuje Beograd sa Sarjevom, ali i sa Bijeljinom, mi dobrim delom finansiramo i radove u Republici Srspkoj i deo to Bijeljine, koja je centar Semberije. Odtle ide dalje preko Brčkog, Modriče i Prnjavora do Banjaluke... Važno je da se spojimo sa drugim gradom po veličini u Srpskoj. Važno je da napravimo i taj out ka Tuzli u Sarajevu, ali za sada nema inetersa sa sarajevske strane, tako, da šta da radimo. Most i integrisani prelaz su sjajno urađemni. Problem je što taj put sa druge strane nije završen, pa gledamo kako to da završimo - kazao je on.

Vučić dodaje da se ovim putem ne povezuje Srbija samo sa Republikom Srspkom i BiH, već da je od velikog značaja za ceo Srem.

- Uradili smo Ruma-Šabac, dodatnih 55 km brze saobraćajnice Šabac-Loznica, tu ima odvahanje Slepčević-Badovinci i tu je završeno preko 80% radova. Radimo objekte i bolje su mi ove denivelisane nego kružni tokovi, veći je protok saobraćaja, jeste malo skuplje ali je bolje... Dosta smo uradili - rekao je Vučić, dodavši da je to preko Pavlovića Ćuprije povezano sa Sremskom Račom.

- Nas ovaj put neće koštati manje od 340 miliona evra. Ogromni novci, ali pogledajte kolike prihode imamo, bila je procena do 500 miliona evra od naplatnih rampi, možda i 600 miliona. Svi znaju da su ovde dobri putevi. Od ove devojčice koja peva Banga, ranga kako li, koja to hvali gde stigne, pa od brojih drugih stranaca. Znaju da su naši putevi njabolji, najbolje održavani. Kada ovo izgradimo svi će da idu ovuda. Nedostaju nam još lokalni putevi. Površinski smo velika zemlja, uslovno govoreći, ogroman je razmak između naseljenih meta i onda posla imate. Ovo su ogromne stvari, naši turski prijatelji to rade i srećan sam što su pokazali posvećenost urpkos ranijim nesporazumima - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da nikada nije zadovoljan, i da želi da sve ide brže.

- Svi se smeste u hadovinu, samo mene na sunce - našalio se predsednik.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Potom je nabrojio sve projekte koji treba da se urade u Sremskoj Mitrovici.

- Vreme traži da radite još više, i uvek ćete da imate nove zadatke pred sobom - kazao je on.

Kako kaže država gleda da pomogne koliko može.

- Sve menja infrastruktura, sve je drugačije i ja sam zbog toga srećan. Ovi putevi povezuju ljude, dovode biznis - rekao je on.

Kaže da je infrastruktura majka svega.

- Ona sela koja su siromašna izgledaju drugačije, uredno, čisto. To su velike promene. Mislim da niko nikada nije ni sanjao da će ovuda da ide auto-put - kazao je on.

- Nije lako dovesti investitroa,. Znate koliko sam srećan što smo sa amerikancima to rešili. Neke smo stvari uspeli, a gde ste videli da neko doolazi i velike investicije u Evropi. Stopa rasta niska, oko 1% u Evropi, a u Srbiji 3,5% a iduće će ići preko 4, to nešto govori - kaže predsednik.

- Ovo su velike stvari, stvari koje ostaju. Pored znanja niko ne može da vam oduzme dela. Ovo je nešto što ostaje iza nas - kazao je on.

- Još od pre vremena Benjamina Kalaja i uprave u kojoj je bilo "skloni Srbe sa Drine" uspeli smo da napravimo te mostove, i drago mi je što to radimo sa Trucima. Mi smo obnovili Karakaj, Mali Zvornik, uredili Bratoljub oko Ljubovije ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci do Pavlovića Ćuprije i moraćemo, i dalje to ne razume, ali moramo da to popravimo. Uradili most na Rači, prvi put da smo gradili mostove i puteve. Ranije je to bilo ne dajte da idu ka Srbiji i da postoji sve samo oko Zgareba. Najveći deo auto-puteva urađeno je u Hrvatskoj, i Beograd-Niš eto, ali sve ostalo je bilo samo da se skloni od Srbije i Crne Gore i tada BiH, danas najvećim delom Republike Srpske, kako god okrenete ovo su velike stvari - kazao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome koliki je značaj ovog puta koji je prvi auto-put koji povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Kaže da bi se završetkom svih ovih puteva za sat i 15 minuta stizalo do Bijeljine.

Otvaranje auto-puta za saobraćaj je za sada planirano za 15. oktobar, na šta Vučić kaže da je velika stvar i ako to bude relaizovano do kraja oktobra i da ka tome treba stremiti.

- Neko mi je rekao da je taj most odlično urađen, prokomentarisao je predsednik.

Do sada je Republici Srpskoj dato 40 miliona evra, dodao je Vučić.

- Kao danas do Loznice. Šta god vam neko pričao, niko to nije ni sanjao tamo... Ja sam prolazio kroz Slijepčević miliona puta, tu je bilo hiljadu rupa po putevima, svuda. A sada će da dobiju brzu saobraćajnicu. Srbija ide napred. Važno je da se stvari pomeraju. Taj pokret je simbol svega - dodao je Vučić.

- Ulaganje u infrastrukturu je nešto što podstiče rast, ali morate da vodite računa o deficitu. Ne smete da prekoračite tri koma nešto,da ne uđete u probleme kao Rumunija i neke zemlje koje su na 8-9% odsto... To je i kao visoka inflacija. Različite vrste raka. Kao kod ljudi rak, to su dve velike bolesti. Treća je javni dug. Javni dug u odnosu na domaći bruto proizvod, i mi gledamo da držimo pod kontrolom. To se uvek vrati kroz zapošljavanje, ulaganja i kroz veće plate i penzije na kraju- dodao je on.

Predsednik je potom razgovarao sa predstavnicima turske kompanije koji su izvođač radova na ovoj putnoj deonici. Susret je bio krajnje srdačan, i pun šala.

Emrulah Turanli, vlasnik turske firme Tašjapi koja izvodi radove tražio je da se fotografiše sa Vučićem, a predsednik je kroz smeh istakao: "Ćerka ti je mnogo vrednija od tebe".

- Lep govor za sve, a problemi za mene, našalio se Vučić.

- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.

Trenutno stanje na terenu

Radovi na izgradnji auto-puta Kuzmin-Sremska Rača izvode se punom parom.

Ekipa "Novosti" se provozala ovom deonicom, koja izgleda svetski.

Finalni projekat trebao bi da izgleda ovako:

Detaljan program posete

08.30 Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača (Bosut, Sremska Mitrovica)

09.45 Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci (Bogatić)

10.50 Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ – (Provo, Vladimirci)

11.45 Obilazak kompanije „Z.A. Fruit” (Koceljeva)

12.20 Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima (Koceljeva)

13.10 Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” (Ub)

17.05 Obilazak sedam socijalno ugroženih porodica (Medveđa)

18.00 Obilazak firme „Interfood S80” (Lebane)

18.50 Obilazak domaćinstva porodice Ilić (Kacabać, Bojnik)

Podsećamo, predsednik je prethodnih dana obišao brojne delove Srbije kojis u slabije razvijeni, te u razgovoru sa meštanima doneo odluku o rešvanju nekih od značajnijih problema za ljude koji su odlučili da ostanu u našoj zemlji i tu žive.

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