PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Sremskoj Mitrovici, Bogatiću, Koceljevu, Vladimircima, Ubu, Medveđi, Lebanu i Bojniku.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača

Predsednik je stigao na teren. Na počteku je upućen u sve radove koji su do sada urađeni.

Upitao je kako će Republika Srpska da završi svoju strani ishodno tome da je u planu da se ovaj auto-put otvori za dva meseca.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

- To radi samo Republika Srpska ili čekamo granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom? - upitao je on, na šta je dobio odgovor da je uređenje pri kraju.

- Za nas je ovo važan put. Povezuje Beograd sa Sarjevom, ali i sa Bijeljinom, mi dobrim delom finansiramo i radove u Republici Srspkoj i deo to Bijeljine, koja je centar Semberije. Odtle ide dalje preko Brčkog, Modriče i Prnjavora do Banjaluke... Važno je da se spojimo sa drugim gradom po veličini u Srpskoj. Važno je da napravimo i taj out ka Tuzli u Sarajevu, ali za sada nema inetersa sa sarajevske strane, tako, da šta da radimo. Most i integrisani prelaz su sjajno urađemni. Problem je što taj put sa druge strane nije završen, pa gledamo kako to da završimo - kazao je on.

Vučić dodaje da se ovim putem ne povezuje Srbija samo sa Republikom Srspkom i BiH, već da je od velikog značaja za ceo Srem.

- Uradili smo Ruma-Šabac, dodatnih 55 km brze saobraćajnice Šabac-Loznica, tu ima odvahanje Slepčević-Badovinci i tu je završeno preko 80% radova. Radimo objekte i bolje su mi ove denivelisane nego kružni tokovi, veći je protok saobraćaja, jeste malo skuplje ali je bolje... Dosta smo uradili - rekao je Vučić, dodavši da je to preko Pavlovića Ćuprije povezano sa Sremskom Račom.

- Nas ovaj put neće koštati manje od 340 miliona evra. Ogromni novci, ali pogledajte kolike prihode imamo, bila je procena do 500 miliona evra od naplatnih rampi, moćda i 600 miliona. Svi znaju da su ovde dobri putevi. Od ove devojčice koja peva Banga, ranga kako li, koja to hvali dge stigne, pa od brojih drugih stranaca. Znaju da su naši putevi njabolji, najbolje održavani. Kada ovo izgradimo svi će da idu ovuda. Nedostaju nam još lokalni putevi. Površinski smo velika zemlja, uslovno govoreći, ogroman je razmak između naseljenih meta i onda posla imate. Ovo su ogromne stvari, naši turski prijatelji to rade i srećan sam što su pokazali posvećenost urpkos ranijim nesporazumima - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da nikada nije zadovoljan, i da želi da sve ide brže.

- Svi se smeste u hadovinu, samo mene na sunce - našalio se predsednik.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Potom je nabrojio sve projekte koji treba da se urade u Sremskoj Mitrovici.

- Vreme traži da radite još više, i uvek ćete da imate nove zadatke pred sobom - kazao je on.

Kako kaže država gleda da pomogne koliko može.

- Sve menja infrastruktura, sve je drugačije i ja sam zbog toga srećan. Ovi putevi povezuju ljude, dovode biznis - rekao je on.

Kaže da je infrastruktura majka svega.

- Ona sela koja su siromašna izgledaju drugačije, uredno, čisto. To su velike promene. Mislim da niko nikada nije ni sanjao da će ovuda da ide auto-put - kazao je on.

- Nije lako dovesti investitroa,. Znate koliko sam srećan što smo sa amerikancima to rešili. Neke smo stvari uspeli, a gde ste videli da neko doolazi i velike investicije u Evropi. Stopa rasta niska, oko 1% u Evropi, a u Srbiji 3,5% a iduće će ići preko 4, to nešto govori - kaže predsednik.

- Ovo su velike stvari, stvari koje ostaju. Pored znanja niko ne može da vam oduzme dela. Ovo je nešto što ostaje iza nas - kazao je on.

- Još od pre vremena Benjamina Kalaja i uprave u kojoj je bilo "skloni Srbe sa Drine" uspeli smo da napravimo te mostove, i drago mi je što to radimo sa Trucima. Mi smo obnovili Karakaj, Mali Zvornik, uredili Bratoljub oko Ljubovije ide obnova Šepka, Slepčević-Badovinci do Pavlovića Ćuprije i moraćemo, i dalje to ne razume, ali moramo da to popravimo. Uradili most na Rači, prvi put da smo gradili mostove i puteve. Ranije je to bilo ne dajte da idu ka Srbiji i da postoji sve samo oko Zgareba. Najveći deo auto-puteva urađeno je u Hrvatskoj, i Beograd-Niš eto, ali sve ostalo je bilo samo da se skloni od Srbije i Crne Gore i tada BiH, danas najvećim delom Republike Srpske, kako god okrenete ovo su velike stvari - kazao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome koliki je značaj ovog puta koji je prvi auto-put koji povezuje Srbiju i Republiku Srpsku.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Kaže da bi se završetkom svih ovih puteva za sat i 15 minuta stizalo do Bijeljine.

Otvaranje auto-puta za saobraćaj je za sada planirano za 15. oktobar, na šta Vučić kaže da je velika stvar i ako to bude relaizovano do kraja oktobra i da ka tome treba stremiti.

- Neko mi je rekao da je taj most odlično urađen, prokomentarisao je predsednik.

Do sada je Republici Srpskoj dato 40 miliona evra, dodao je Vučić.

- Kao danas do Loznice. Šta god vam neko pričao, niko to nije ni sanjao tamo... Ja sam prolazio kroz Slijepčević miliona puta, tu je bilo hiljadu rupa po putevima, svuda. A sada će da dobiju brzu saobraćajnicu. Srbija ide napred. Važno je da se stvari pomeraju. Taj pokret je simbol svega - dodao je Vučić.

- Ulaganje u infrastrukturu je nešto što podstiče rast, ali morate da vodite računa o deficitu. Ne smete da prekoračite tri koma nešto,da ne uđete u probleme kao Rumunija i neke zemlje koje su na 8-9% odsto... To je i kao visoka inflacija. Različite vrste raka. Kao kod ljudi rak, to su dve velike bolesti. Treća je javni dug. Javni dug u odnosu na domaći bruto proizvod, i mi gledamo da držimo pod kontrolom. To se uvek vrati kroz zapošljavanje, ulaganja i kroz veće plate i penzije na kraju- dodao je on.

Predsednik je potom razgovarao sa predstavnicima turske kompanije koji su izvođač radova na ovoj putnoj deonici. Susret je bio krajnje srdačan, i pun šala.

Emrulah Turanli, vlasnik turske firme Tašjapi koja izvodi radove tražio je da se fotografiše sa Vučićem, a predsednik je kroz smeh istakao: "Ćerka ti je mnogo vrednija od tebe".

- Lep govor za sve, a problemi za mene, našalio se Vučić.

- Znači 15. oktobra se otvara auto-put. Ovih 18-19km, za manje od dva meseca Kuzmin-Sremska Rača - kazao je predsednik nakon što su mu izvođači radova potrvdili taj podatak.

Trenutno stanje na terenu

Radovi na izgradnji auto-puta Kuzmin-Sremska Rača izvode se punom parom.

Ekipa "Novosti" se provozala ovom deonicom, koja izgleda svetski.

Finalni projekat trebao bi da izgleda ovako:

Detaljan program posete

08.30 Obilazak radova na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača (Bosut, Sremska Mitrovica)

09.45 Obilazak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci (Bogatić)

10.50 Obilazak radova na izgradnji nove osnovne škole „Jovan Cvijić“ – (Provo, Vladimirci)

11.45 Obilazak kompanije „Z.A. Fruit” (Koceljeva)

12.20 Obilazak nove zgrade Tržnice i štandova sa domaćim proizvodima (Koceljeva)

13.10 Obilazak radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji Tehničke škole „Ub“ i Gimnazije „Branislav Petronijević” (Ub)

17.05 Obilazak sedam socijalno ugroženih porodica (Medveđa)

18.00 Obilazak firme „Interfood S80” (Lebane)

18.50 Obilazak domaćinstva porodice Ilić (Kacabać, Bojnik)

Podsećamo, predsednik je prethodnih dana obišao brojne delove Srbije kojis u slabije razvijeni, te u razgovoru sa meštanima doneo odluku o rešvanju nekih od značajnijih problema za ljude koji su odlučili da ostanu u našoj zemlji i tu žive.

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