Politika

PREDSEDNIK PODELIO RADOSNE VESTI: Prvi put da imamo trend rasta, umesto pada (VIDEO)

В.Н.

18. 08. 2026. u 10:29

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilska radova na Klinici za ginekologiju i akušerstvo podelio lepe vesti.

ПРЕДСЕДНИК ПОДЕЛИО РАДОСНЕ ВЕСТИ: Први пут да имамо тренд раста, уместо пада (ВИДЕО)

Foto: Unsplash/Omar Lopez

Predsednik je ukazao da mora još da se ulaže u obnovu porodilišta.

- Ono što je radosna vest. U prvih 6 meseci imamo 887 beba više nego prošle godine. Nadam se da će se taj trend nastaviti do kraja godine. Da li je to dovoljno, nije, ali po prvi put da imamo trend rasta, umesto pada. Nešto nam je veća fertilna baza jer se ljudi vraćaju iz inostranstva, o čemu ne govorimo često. To znači da su bar neke mere doprinele da imamo nešto više rođene dece. Kad pogledate to je nekih 30ak razreda, malo, nedovoljno za Srbiju. Nama je potrebno 1000 razreda više u odnosu na prošlu godinu, ne samo 30, ali i ovo je nekakva lepa i pozitivna vest - rekao je predsednik.

Dodao je da baš zato treba urediti porodilišta kako bi majke imale lepe uspomene ne samo na bebe, već celokupan doživljaj boravka i podrške države i porodice.

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