SRBIJA JE POBEDILA! Centar Zlatibora u bojama trobojke, poslata snažna poruka jedinstva i boljeg sutra (VIDEO)

GRAĐANI svih generacija okupili su se u centru Zlatibora, a poseban prizor bila su deca koja su ponosno mahala srpskim zastavama.

Foto: Printskrin

Srbija je pobedila – to je poruka koja je poslata iz centra Zlatibora, gde su se zavijorile srpske trobojke, a građani svih generacija okupili uz poruke jedinstva, napretka i bolje budućnosti.

Među okupljenima bio je i veliki broj dece, koja su sa ponosom nosila zastave Srbije i njima mahala, dok su prizori iz centra jedne od najposećenijih turističkih destinacija u zemlji bili u znaku nacionalnih boja.

Slike sa Zlatibora nastavak su poruka koje su prethodnih meseci slate sa skupova "Srbija pobeđuje" širom zemlje – poruka jedinstva, stabilnosti, razvoja i želje da Srbija nastavi da ide napred.

Posebnu pažnju privukao je veliki transparent sa natpisom "Ujedinjena Srbija", razvijen među okupljenim građanima.

Upravo je taj transparent simbolično preneo jednu od glavnih poruka večeri – da Srbija želi da ide napred, da se razvija i da gradi bolje sutra, uz zajedništvo i okupljanje oko interesa države i građana.

Dok su se u centru Zlatibora vijorile srpske zastave, prisustvo velikog broja mladih i dece dodatno je obeležilo atmosferu, a slike porodica sa trobojkama poslale su snažnu poruku privrženosti zemlji i njenim nacionalnim simbolima.

Sa Zlatibora je tako još jednom poslata poruka o ujedinjenoj Srbiji, nastavku razvoja i boljoj budućnosti za generacije koje dolaze.

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