"NJENE REČI NISU KUCALE PRE ULASKA, IŠLE SU PRAVO U SUŠTINU": Oglasio se predsednik Vučić povodom smrti Vedrane Rudan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži "Iks" povodom smrti hrvatske književnice Vedrane Rudan.

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

- Sa tugom sam primio vest o smrti Vedrane Rudan. Njene reči nisu kucale pre ulaska, išle su pravo u suštinu. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali. Imala je ono što sam uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. Verujem da bi i na ovo imala primedbu i da bi gotovo sigurno, napisala kraće. Porodici, prijateljima i poštovaocima njenog dela upućujem iskreno saučešće - naveo je Vučić u objavi.

Sa tugom sam primio vest o smrti Vedrane Rudan. Njene reči nisu kucale pre ulaska, išle su pravo u suštinu. Umela je da nas nasmeje onda kada nam nije bilo do smeha i da izgovori ono što bi drugi radije prećutali. Imala je ono što sam uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono… — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) August 18, 2026

Podsećamo, hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom.

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