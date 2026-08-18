JEZIVE PRETNJE BLOKADERA LJUDIMA U SRBIJI: Sve ćemo pobiti da se nikada više "ne zapate"! (FOTO)
BLOKADERI su ponovo pomerili granice svog ludila. Sada javno prete svim ljudima u Srbiji i to "zatiranjem".
Blokaderi poručuju, da ukoliko se dokopamo vlasti, uništiće svakoga ko in nije podržavao!
- Ovo je važna poruka studenti - napisala je Biljana Stojković, koja je na svom nalogu na "Iksu" podelila jezivu poruku u kojoj piše sledeće:
"Dragi studenti, mi pre 25g nismo hteli da se revanširamo, nego smo se "nacionalno pomirili". Izgubili smo 2,5 decenije života. Ne ponavljajte našu grešku. Ne opraštajte nikome ništa. Iskorenite korov i poprskajte totalom. Neka se nikad više ne zapati" .
BONUS VIDEO: Blokaderi obeležavaju godinu dana od protesta u Valjevu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)