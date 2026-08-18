JEZIVE PRETNJE BLOKADERA LJUDIMA U SRBIJI: Sve ćemo pobiti da se nikada više "ne zapate"! (FOTO)

BLOKADERI su ponovo pomerili granice svog ludila. Sada javno prete svim ljudima u Srbiji i to "zatiranjem".

Foto: Printskrin

Blokaderi poručuju, da ukoliko se dokopamo vlasti, uništiće svakoga ko in nije podržavao!

- Ovo je važna poruka studenti - napisala je Biljana Stojković, koja je na svom nalogu na "Iksu" podelila jezivu poruku u kojoj piše sledeće:

Foto: Printskrin

"Dragi studenti, mi pre 25g nismo hteli da se revanširamo, nego smo se "nacionalno pomirili". Izgubili smo 2,5 decenije života. Ne ponavljajte našu grešku. Ne opraštajte nikome ništa. Iskorenite korov i poprskajte totalom. Neka se nikad više ne zapati" .

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