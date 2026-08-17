Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iskusan političar i da hrabro trpi pritisak Evropske unije (EU), koja kako je naveo, Srbiji postavlja dva glavna zahteva - da prizna nezavisnost Kosova i da podrži sve odluke Brisela koje se tiču Rusije.

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- Predsedniku Vučiću nije lako. On je iskusan političar i privržen je evrointegracijama. Ali, u ovoj fazi EU mu se ruga, jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu: da, Srbija već dugo čeka, ubrzaćemo pregovore kada ispunite dva glavna zahteva. Prvi je - priznajte nezavisnost Kosova. I drugi - podržite sve naše odluke koje se tiču Rusije. On hrabro trpi taj pritisak daleko više od godinu dana - rekao je Lavrov

Rusija vidi i poštuje hrabru i nezavisnu politiku Srbije. Dok sa Zapada stižu ucene i pritisci, zvanična Moskva otvoreno pokazuje puno poštovanje za Vučića i srpski narod.

(24sedam)