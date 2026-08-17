NAZIVAJU NAROD SRBIJE NEPISMENIM, A ONI NE ZNAJU DVE REČENICE DA PROČITAJU! Još jedan sramotan snimak sa blokaderskog protesta (VIDEO)

NA blokaderskim protestima ništa novo! Posle skoro dve godine i dalje slušamo ljude koji se muče da pročitaju dve rečenice, ali zato sebi daju za pravo da čitav većinski deo naroda u Srbiji etiketiraju i nazivaju nepismenim.

Foto: Printskrin

I zaista, postaje smešno kada se naiđe na jedan od ovakvih sramotnih snimaka.

Postavlja se pitanje, kako bilo ko može da ozbiljno shvati klince koji nisu naučili ni da čitaju kako treba, a žele da vode državu?

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Da li su to ti "Nobelovci"? Buduća "elita" koja konstantno omalovažava one koji ne misle isto kao i oni, odnosno većinski deo Srbije?

Dok narod Srbije nazivaju ćacadima, bezubima, neobrazovanima, u isto vreme pokazuju neznanje i bahatost.

Srećom, narodu je jasno o kakvima je reč, a ovakvi snimci samo potvrđuju ono što je već odavno očigledno.

"Našoj mladosti" ostaje da nastavi da se školuje, a savet je da se počne od onog osnovnog - čitanja i pisanja.

(24Sedam)

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