Politika

NAZIVAJU NAROD SRBIJE NEPISMENIM, A ONI NE ZNAJU DVE REČENICE DA PROČITAJU! Još jedan sramotan snimak sa blokaderskog protesta (VIDEO)

В.Н.

17. 08. 2026. u 12:28

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NA blokaderskim protestima ništa novo! Posle skoro dve godine i dalje slušamo ljude koji se muče da pročitaju dve rečenice, ali zato sebi daju za pravo da čitav većinski deo naroda u Srbiji etiketiraju i nazivaju nepismenim.

НАЗИВАЈУ НАРОД СРБИЈЕ НЕПИСМЕНИМ, А ОНИ НЕ ЗНАЈУ ДВЕ РЕЧЕНИЦЕ ДА ПРОЧИТАЈУ! Још један срамотан снимак са блокадерског протеста (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

I zaista, postaje smešno kada se naiđe na jedan od ovakvih sramotnih snimaka.

Postavlja se pitanje, kako bilo ko može da ozbiljno shvati klince koji nisu naučili ni da čitaju kako treba, a žele da vode državu?

Video možete pogledati klikom OVDE!

Da li su to ti "Nobelovci"? Buduća "elita" koja konstantno omalovažava one koji ne misle isto kao i oni, odnosno većinski deo Srbije?

Dok narod Srbije nazivaju ćacadima, bezubima, neobrazovanima, u isto vreme pokazuju neznanje i bahatost.

Srećom, narodu je jasno o kakvima je reč, a ovakvi snimci samo potvrđuju ono što je već odavno očigledno.

"Našoj mladosti" ostaje da nastavi da se školuje, a savet je da se počne od onog osnovnog - čitanja i pisanja.

(24Sedam)

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