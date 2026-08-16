Politika

VUČIĆ ČESTITAO MEDALJU BARNI: Srbija je ponosna na tebe

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 18:39

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PREDSEDNIK Srboije, Aleksandar Vučić, čestiao je odličje našem plivaču Andreju Barni.

ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО МЕДАЉУ БАРНИ: Србија је поносна на тебе

FOTO: Ata images/Antonio Ahel

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao: 

Naš sjajni Andrej Barna doneo je Srbiji srebro na koje smo ponosni! Čestitam Vam na ovom uspehu kojim ste obradovali celu zemlju! Bravo, Andrej!

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