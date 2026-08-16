VUČIĆ ČESTITAO MEDALJU BARNI: Srbija je ponosna na tebe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od sutra, 17. avgusta, u okviru paketa mera pomoći građanima, 16 lekova biti neuporedivo jeftinije zahvaljajući tome što je država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara i istakao da se na taj način spasava ljudima život i omugućava da na lekove troše manje novca.