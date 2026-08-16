VUČIĆ ČESTITAO MEDALJU BARNI: Srbija je ponosna na tebe
PREDSEDNIK Srboije, Aleksandar Vučić, čestiao je odličje našem plivaču Andreju Barni.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Naš sjajni Andrej Barna doneo je Srbiji srebro na koje smo ponosni! Čestitam Vam na ovom uspehu kojim ste obradovali celu zemlju! Bravo, Andrej!
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