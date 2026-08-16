VELIKO NARODNO OKUPLJANJE KOD POŽAREVCA! Vučević posetio Satarašijadu, slavlje tradicije i zajedništva

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas selo Dragovac kod Požarevca, gde obilazi manifestaciju "Satarašijada".

Foto: Tanjug/SNS

Vučevića su u Dragovcu dočekali građani koji nose zastave Srbije i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.

Vučević će obići i štandove udruženja žena Dragovački đerdani i razgovarati sa članicama. "Satarašijada", koja se održava u okviru manifestacije "Običaji i tradicija našeg naroda", a okuplja ljubitelje tradicionalne kuhinje, folklora i narodnih običaja.

Cilj manifestacije je očuvanje narodnih običaja, negovanje tradicije i okupljanje ljudi kroz zajedništvo, druženje i promociju kulturne baštine.

​Centralni deo manifestacije biće takmičenje u pripremanju sataraša, gde majstori kuhinje i entuzijasti odmeriti snage u spremanju ovog poznatog specijaliteta, a ove godine pobedio je Dragan Gajić iz Osipaonice.

Pored gastronomskog dela, organizatori su pripremili i bogat kulturno-zabavni program, a posetioce očekuju nastupi folklornih ansambala, raznovrstan muzički program.

(Tanjug)