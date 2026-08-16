VELIKO NARODNO OKUPLJANJE KOD POŽAREVCA! Vučević posetio Satarašijadu, slavlje tradicije i zajedništva
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas selo Dragovac kod Požarevca, gde obilazi manifestaciju "Satarašijada".
Vučevića su u Dragovcu dočekali građani koji nose zastave Srbije i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.
Vučević će obići i štandove udruženja žena Dragovački đerdani i razgovarati sa članicama. "Satarašijada", koja se održava u okviru manifestacije "Običaji i tradicija našeg naroda", a okuplja ljubitelje tradicionalne kuhinje, folklora i narodnih običaja.
Cilj manifestacije je očuvanje narodnih običaja, negovanje tradicije i okupljanje ljudi kroz zajedništvo, druženje i promociju kulturne baštine.
Centralni deo manifestacije biće takmičenje u pripremanju sataraša, gde majstori kuhinje i entuzijasti odmeriti snage u spremanju ovog poznatog specijaliteta, a ove godine pobedio je Dragan Gajić iz Osipaonice.
Pored gastronomskog dela, organizatori su pripremili i bogat kulturno-zabavni program, a posetioce očekuju nastupi folklornih ansambala, raznovrstan muzički program.
(Tanjug)
Preporučujemo
GUON OBJASNIO NEKE STVARI GRBOVIĆU: Teško Vam ide ta relativizacija
16. 08. 2026. u 19:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)