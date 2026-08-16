VELIKO OLAKŠANJE ZA GRAĐANE! Vučić: Lekovi protiv šloga i srčane slabosti od sutra višestruko jeftiniji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od sutra, 17. avgusta, u okviru paketa mera pomoći građanima, 16 lekova biti neuporedivo jeftinije zahvaljajući tome što je država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara i istakao da se na taj način spasava ljudima život i omugućava da na lekove troše manje novca.

FOTO TANJUG/JADRANKA ILIĆ/ nr

On je u objavi na instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' naveo da je zbog toga sutra važan dan, jer će svi ljudi koji primaju terapije imati mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada.

- Ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spasavaju glavu, spasavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili - da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu. I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima, ne samo za penzionere, već, rekao bih, za sve građane naše zemlje - poručio je Vučić u video objavi.

Naveo je da su lekovi koji će biti neuporedivo jefitniji koagulanti, odnosno oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi. "To su pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa gde će učešće građana biti svega 30 odsto, a 70 odsto države.

Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara", rekao je Vučić. On je napomenuo da je za kupovinu ovih lekova neophodno imati recept.

- Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom - rekao je Vučić.

Dodao je da druga vrsta lekova koja sutra drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu su lekovi za srčane slabosti. "To su dva leka, pre svega to su Forksiga i Žardians, ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite. I ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom", rekao je Vučić.

(Tanjug)