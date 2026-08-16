"HILJADE MLADIH SU ŽELELI SLOM DRŽAVE" Vučić o padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi: Ti ljudi ne razumeju šta su uradili
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o padu Univerziteta na Šangajskoj listi.
Vučić kaže da se govori o krivici Vladana Đokića, a da su mnogo krivlji oni koje je Ćirjaković nazvao onima koji su mnogo važni.
- Oni su Đokića isturili kao svoje oružje. To su hiljade mladih ljudi koji su želeli slom države, i umnogome su u tome uspeli. Ovo što se dešava sa univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu je umnogome njihovo delo. Meni je dovoljno da pročitam saopštenje univerziteta, i da vidim taj nivo osionosti i bahatosti, da ti ljudi ne razumeju šta su uradili srpskoj državi i društvu - kazao je on.
Predsednik ističe da je u okolinu Beograda mogao da bude privučen značajan broj investitora, zato što su ljudi očekivali dobre univerzitete da crpe kadrove.
- Ovo znači da ćemo u budućnosti imati manje investicija, posla, a mnogo više problema. Nisam slučajno govorio da će sve ono što su radili imati užasne posledice. Sada se te posledice vide, bez obzira što smo mi poboljšali materijalno stanje. Pokazalo se da neznanje caruje, i da caruje politička poslušnost. Niko se ne bavi naukom, studijama i vaspitanjem - naglasio je on.
Dodaje da je jedan od razloga za početak pobune mogućnost pravljenja konkurencije za one koji nisu imali konkurente.
- I sada se to vidi. Zašto bi neko slao svoje dete da za isti novac šalje dete na lošije plasiran univerzitet. Zato su čuvali svoje fotelje, da ih večito čuvaju, a da ne snose posledice. Verujem da ćemo posle sledećih izbora imati mnogo posla, da očistimo univerzitet od partijsko političkih kadrova za koje sada vidimo da su apsolutno dominantni, i da se posvetimo jačanju znanja i obrazovanja - rekao je Vučić.
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