NAPADNUTE PROSTORIJE SRS: Vandalski čin blokaderke (VIDEO)
NEPOZNATA osoba napala je danas prostorije SRS u Beogradu, a svoj vandalski čin snimala je mobilnim telefonom.
- Poštovani prijatelji, nalazim se ispred Srpske radikalne stranke, gradskog odbora Beograda - govori pristalica studentsko blokaderskog pokreta koja se sprema da uništava, da kamenjem razbija izlog dok sve to snima.
- Šta radiš to? - upitao je jedan čovek kada je video blokaderku kako baca kamenje.
- Šta vas briga šta radim - rekla je blokaderka.
- Zašto lomiš?
- Zato što su meni pretili i izbacili me iz kancelarija.
- Idi u policiju, nemoj da lomiš.
- Neće policija da me...
- Neko će te prijaviti, paćeš - kaže prolaznik.
- Pa nek prijavi, šta me briga, nek prijave - kaže blokaderka i dodaje da je "ovo tvrđe staklo od onog, ne može", dok pokušava razbije izlog Srpske radikalne stranke.
- Ovaj, jednostavno nismo uspeli. Ali eto, ići će na društvene mreže, pa to je naš znak - rekla je blokaderka.
Ovaj blokaderski vandalski čin možete pogledati u narednom snimku:
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