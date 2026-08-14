Politika

NAPADNUTE PROSTORIJE SRS: Vandalski čin blokaderke (VIDEO)

Novosti online

14. 08. 2026. u 16:13

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NEPOZNATA osoba napala je danas prostorije SRS u Beogradu, a svoj vandalski čin snimala je mobilnim telefonom.

НАПАДНУТЕ ПРОСТОРИЈЕ СРС: Вандалски чин блокадерке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

-  Poštovani prijatelji, nalazim se ispred Srpske radikalne stranke, gradskog odbora Beograda - govori pristalica studentsko blokaderskog pokreta koja se sprema da uništava, da kamenjem razbija izlog dok sve to snima.

 - Šta radiš to? - upitao je jedan čovek kada je video blokaderku kako baca kamenje.

 - Šta vas briga šta radim - rekla je blokaderka.
- Zašto lomiš?

 - Zato što su meni pretili i izbacili me iz kancelarija.

 -   Idi u policiju, nemoj da lomiš.

-  Neće policija da me...

   - Neko će te prijaviti, paćeš - kaže prolaznik.

- Pa nek prijavi, šta me briga, nek prijave - kaže blokaderka i dodaje da  je "ovo tvrđe staklo od onog, ne može", dok pokušava razbije izlog Srpske radikalne stranke.

- Ovaj, jednostavno nismo uspeli. Ali eto, ići će na društvene mreže, pa to je naš znak - rekla je blokaderka.

Ovaj blokaderski vandalski čin možete pogledati u narednom snimku:

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