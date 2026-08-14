NAPADNUTE PROSTORIJE SRS: Vandalski čin blokaderke (VIDEO)

NEPOZNATA osoba napala je danas prostorije SRS u Beogradu, a svoj vandalski čin snimala je mobilnim telefonom.

Foto: Printskrin

- Poštovani prijatelji, nalazim se ispred Srpske radikalne stranke, gradskog odbora Beograda - govori pristalica studentsko blokaderskog pokreta koja se sprema da uništava, da kamenjem razbija izlog dok sve to snima.

- Šta radiš to? - upitao je jedan čovek kada je video blokaderku kako baca kamenje.

- Šta vas briga šta radim - rekla je blokaderka.

- Zašto lomiš?

- Zato što su meni pretili i izbacili me iz kancelarija.

- Idi u policiju, nemoj da lomiš.

- Neće policija da me...

- Neko će te prijaviti, paćeš - kaže prolaznik.

- Pa nek prijavi, šta me briga, nek prijave - kaže blokaderka i dodaje da je "ovo tvrđe staklo od onog, ne može", dok pokušava razbije izlog Srpske radikalne stranke.

- Ovaj, jednostavno nismo uspeli. Ali eto, ići će na društvene mreže, pa to je naš znak - rekla je blokaderka.

Ovaj blokaderski vandalski čin možete pogledati u narednom snimku: