Politika

JEŠIĆ OPLEO BEZ MILOSTI: Studenti-blokaderi su idioti!

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14. 08. 2026. u 14:02

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NEKADAŠNjI funkcioner Demokratske stranke i dojučerašnji saveznik blokadera, Goran Ješić, objavio je na društvenoj mreži Iks status u kojem otvoreno naziva blokadere - idiotima

ЈЕШИЋ ОПЛЕО БЕЗ МИЛОСТИ: Студенти-блокадери су идиоти!

Foto: Printskrin/Jutjub/NOVA S

Reagujući na objavu blokadera sa Računarskog fakulteta, Ješić je napisao sledeće:

Iks printskrin

 

"Ovo apsolutno nije više ni smešno! Autori ovog naloga su idioti!"

Nije poznato šta je tačno zasmetalo Ješiću kod objave blokadera sa RAF-a, ali evidentno je da u njihovim redovima vlada totalni rat do istrebljenja. 

Nekada aktivni učesnik protesta, Ješić sada osuđuje veliki broj poteza blokaderskog pokreta koji se u međuvremenu ogradio od velikog dela opozicije.

Tako je juče optužio blokadere sa Fakulteta tehničkih nauka da su "prepisali saopštenje Dveri", o čemu možete čitati u posebnoj vesti.

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