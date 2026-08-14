JEŠIĆ OPLEO BEZ MILOSTI: Studenti-blokaderi su idioti!
NEKADAŠNjI funkcioner Demokratske stranke i dojučerašnji saveznik blokadera, Goran Ješić, objavio je na društvenoj mreži Iks status u kojem otvoreno naziva blokadere - idiotima
Reagujući na objavu blokadera sa Računarskog fakulteta, Ješić je napisao sledeće:
"Ovo apsolutno nije više ni smešno! Autori ovog naloga su idioti!"
Nije poznato šta je tačno zasmetalo Ješiću kod objave blokadera sa RAF-a, ali evidentno je da u njihovim redovima vlada totalni rat do istrebljenja.
Nekada aktivni učesnik protesta, Ješić sada osuđuje veliki broj poteza blokaderskog pokreta koji se u međuvremenu ogradio od velikog dela opozicije.
Tako je juče optužio blokadere sa Fakulteta tehničkih nauka da su "prepisali saopštenje Dveri", o čemu možete čitati u posebnoj vesti.
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