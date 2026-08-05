SKANDAL BEZ PRESEDANA: Hrvatski ministar šokirao izjavom - Žali što nije učestvovao u "Oluji"
Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje
Ustaško ludilo i skandal bez presedna. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otvoreno je zažalio što nije lično učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja." U krvavom etničkom čišćenju u kojem je proterano više od 250.000 i ubijeno preko 2.000 nevinih srpskih civila.
U sramnoj izjavi Anušić je priznao da mu je krivo što i sam nije učestvovao u zverstvima nad srpskim stanovništvom, a potom je drsko pohvalio potez zvaničnika Crne Gore koji su otišli na proslavu "Oluje" u Hrvatsku i time ponovo pljunuo na srpske žrtve.
Kada mu je predočeno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa pravom osuđuje ovaj čin hrvatski ministar je otišao korak dalje i uputio otvorene pretnje državnom vrhu Srbije.
Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje.
(24sedam)
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