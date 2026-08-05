Politika

SKANDAL BEZ PRESEDANA: Hrvatski ministar šokirao izjavom - Žali što nije učestvovao u "Oluji"

В.Н.

05. 08. 2026. u 12:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje

СКАНДАЛ БЕЗ ПРЕСЕДАНА: Хрватски министар шокирао изјавом - Жали што није учествовао у Олуји

Foto: Printskrin

Ustaško ludilo i skandal bez presedna. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otvoreno je zažalio što nije lično učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja." U krvavom etničkom čišćenju u kojem je proterano više od 250.000 i ubijeno preko 2.000 nevinih srpskih civila.

U sramnoj izjavi Anušić je priznao da mu je krivo što i sam nije učestvovao u zverstvima nad srpskim stanovništvom, a potom je drsko pohvalio potez zvaničnika Crne Gore koji su otišli na proslavu "Oluje" u Hrvatsku i time ponovo pljunuo na srpske žrtve.

Kada mu je predočeno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa pravom osuđuje ovaj čin hrvatski ministar je otišao korak dalje i uputio otvorene pretnje državnom vrhu Srbije.

Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj besplatno 26.000 AI ASSISTANT 20% CASHBACK
WIN&GO CASHBACK ZA ORTAKE GRATIS POENI!
Automatski Cashout Igraj besplatno 26.000
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽAO MI JE ŠTO NISAM VIŠE BILA SA DECOM Snežana Đurišić otvoreno o porodici - Ostali su me željni

"ŽAO MI JE ŠTO NISAM VIŠE BILA SA DECOM" Snežana Đurišić otvoreno o porodici - "Ostali su me željni"