SKANDAL BEZ PRESEDANA: Hrvatski ministar šokirao izjavom - Žali što nije učestvovao u "Oluji"

Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje

Foto: Printskrin

Ustaško ludilo i skandal bez presedna. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otvoreno je zažalio što nije lično učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja." U krvavom etničkom čišćenju u kojem je proterano više od 250.000 i ubijeno preko 2.000 nevinih srpskih civila.

U sramnoj izjavi Anušić je priznao da mu je krivo što i sam nije učestvovao u zverstvima nad srpskim stanovništvom, a potom je drsko pohvalio potez zvaničnika Crne Gore koji su otišli na proslavu "Oluje" u Hrvatsku i time ponovo pljunuo na srpske žrtve.

Kada mu je predočeno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa pravom osuđuje ovaj čin hrvatski ministar je otišao korak dalje i uputio otvorene pretnje državnom vrhu Srbije.

Ovo sramno priznanje dokazuje da u samom vrhu hrvatske vlasti ne postoji ni trunka pokajanja za genocid i etničko čišćenje.

(24sedam)