"ŠTO ME LAŽOVE NE UHAPSI, DVE GODINE LAŽEŠ O SARAJEVO SAFARIJU" Vučić razmontirao Heleza: Sve je slagao, nijednog čoveka iz Srbije nije bilo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je večeras na laži ministra odbrane BiH, Zukana Heleza, o postojanju naoružanih grupa iz Srbije u Bosni i Hercegovini.

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

- Znate li vi koja je to laž, nijednog čoveka nema iz Srbije. Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a Republike Srpske, to je njihov odnos nadležnosti. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo, ali i moje Bugojno, što ga nisam pitao za dozvolu, jer neću da pitam nikoga za dozvolu da dođem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo safariju, što me lažove jedan ne uhapsi? Dve godine lažeš i teško ti je palo što su moja vrata bila otvorena za sve. Došao sam vam na noge, što me niste uhapsili, imao sam nekoliko ljudi iz Kobri. A ono su bili pripadnici SAJ-a iz RS, ugostio sam ih fino u dvvorištu kuće. Oni ne mogu da podnesu da ima ljudi koji ih se ne plaše - rekao je Vučić.

- Strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju 'srpskim policentričnim' mestima, su tako nešto radili sve vreme. I još nisu uspeli da me pobede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, nego što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dečak sam odlično čitao bukvar. Čitam im sve poteze zato što čitam knjige, zato što sam iskusan, zato što imam najviše razgovora sa svim svetskim i evropskim liderima. Na svaki trik, na svaku prevaru sam im naučio. Sve sam to savladao. Zato sam ja jedina meta.

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- On je mogao da kaže: "E, pa Republika Srpska je nešto radila.' A ne, ne. Nije njemu tema i meta Republika Srpska. Svima njima je tema i meta samo jedna: kako skinuti glavu Aleksandru Vučiću. I na sve to, kada dobijete sve te otvorene i ogoljene srbomrzce, poput Zukana Heleza, uvek ćete da dobijete. Na sve to, uvek ćete da dobijete podršku, znate od koga? Ne samo ovi ZLF, studenata i tako dalje, koji su ogoljeno antisrpski. Uvek ćete da dobijete od Mila Lompara, lažnih nacionalista, isto to će da vam kažu. Samo malo uvijenije. I tobože iz drugog ugla, ali suština je ista. E, to su te prevare i ti trikovi. Ja ovo više ne govorim zbog sebe. Ja više da budem predsednik Srbije ne mogu. Dakle, uskoro podnosim ostavku. Suština je u tome da ovo narod mora da razume, da takve prevare i zamke mora da izbegne u budućnosti. I bilo mi je važno da ovo i vama kažem.