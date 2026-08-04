VUČIĆ O RECIPROČNIM MERAMA PREMA CRNOJ GORI: Dobio sam 500 poruka da li su na listi, ne bavim se time

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći za Informer TV iz Republike Srpske, gde se nalazi u višednevnoj poseti, govorio o Crnoj Gori.

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- Zamislite kad se to dešavalo unutar srpskog naroda, da neko pravi blokade i sankcije. Zamislite da Srbi u Crnoj Gori ne mogu da gledaju vašu TV, jer su neki kreteni zabranili to, uplašili se reči, mišljenja. Mi to njima nismo uradili, recipročno smo morali da im delujemo i da kažemo da ne možete da nas ponižavate i zabranjujete ulazak našim ljudima, a da mi ne reagujemo. Vidim da im je toga sada muka, dobio sam 500 poruka da li su na listi, ne bavim se time - rekao je Vučić.