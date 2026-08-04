KO JE IVANA JANAČKOVIĆ, NOVA DIREKTORKA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU: Savetnica Macuta sa skoro dve decenije iskustva u državnoj upravi

IVANA Janačković imenovana je za vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, institucije koja upravlja državnom imovinom i vodi poslove u vezi sa njenim raspolaganjem. Na to mesto dolazi posle skoro dve decenije rada u državnoj upravi, tokom kojih je obavljala više rukovodećih i savetničkih funkcija, a poslednje je bila savetnica predsednika Vlade Đura Macuta.

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Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Ivana Janačković je diplomirani pravnik i jedan od najiskusnijih stručnjaka u sistemu državne uprave Republike Srbije, sa više od petnaest godina rada na najodgovornijim poslovima u Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima.

Profesionalnu karijeru izgradila je kroz poslove koji obuhvataju upravljanje složenim državnim sistemima, pripremu i sprovođenje vladinih politika, koordinaciju rada državnih organa, pravne i kadrovske poslove, kao i realizaciju kapitalnih razvojnih i investicionih projekata od nacionalnog značaja.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je celokupnu profesionalnu karijeru posvetila radu u državnoj upravi.

Od 2025. godine bila je savetnik predsednika Vlade Republike Srbije, gde je učestvovala u pripremi najvažnijih odluka i koordinaciji aktivnosti Kabineta predsednika Vlade. Pre toga obavljala je funkciju vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, rukovodeći Sektorom za sistem državne uprave, uz istovremeno obavljanje poslova šefa Kabineta ministra.

Kao sekretar Kadrovske komisije Vlade Republike Srbije u Generalnom sekretarijatu Vlade bila je odgovorna za pripremu i sprovođenje jednog od najvažnijih procesa u funkcionisanju državne uprave – postupaka imenovanja, postavljenja i razrešenja nosilaca javnih funkcija iz nadležnosti Vlade Republike Srbije.

Višegodišnje iskustvo stekla je i u Ministarstvu privrede, gde je obavljala dužnosti šefa Kabineta ministra, saradnika u kabinetima ministra i državnog sekretara, koordinirajući rad između državnih institucija, javnih preduzeća i privrednih subjekata, kao i pripremu propisa, strateških dokumenata i odluka od značaja za privredni razvoj Republike Srbije.

Tokom profesionalne karijere učestvovala je u realizaciji brojnih državnih projekata i bila član velikog broja komisija, radnih grupa i upravljačkih tela. Posebno se izdvajaju angažmani u Komisiji za javno-privatno partnerstvo, stručnom timu za postupak davanja koncesije Aerodroma „Nikola Tesla“, Odboru direktora PKB-a, kao i funkcija privremenog direktora Razvojne agencije Srbije, sa zadatkom uspostavljanja i organizovanja rada ove institucije.

Kao predstavnik Republike Srbije bila je član organa upravljanja u više privrednih društava od strateškog značaja za državu, stičući dragoceno iskustvo u oblasti upravljanja državnom imovinom, korporativnog upravljanja, investicija i razvoja javnog sektora.

Njenu profesionalnu karijeru odlikuju visok stepen odgovornosti, temeljno poznavanje sistema državne uprave, izražene organizacione i rukovodeće sposobnosti, kao i bogato iskustvo u koordinaciji najsloženijih procesa između institucija Republike Srbije.

Za direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije dolazi sa bogatim iskustvom u upravljanju državnim sistemima, čvrstim pravnim znanjem i dokazanim rezultatima u sprovođenju reformi i realizaciji projekata od strateškog značaja za Republiku Srbiju.

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