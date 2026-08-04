Politika

SRAMOTA KOJOJ NEMA KRAJA: Vlast u Podgorici šalje predstavnika na proslavu zločinačke „Oluje“ - novi šamar u lice srpskim žrtvama

В. Н.

04. 08. 2026. u 08:10

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DOK se u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i među srpskim narodom u Crnoj Gori, sa tugom i pijetetom pale sveće za preko 2.000 ubijenih i nestalih i više od 250.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine, vlasti u Podgorici nastavljaju stazama sramote i poniženja.

СРАМОТА КОЈОЈ НЕМА КРАЈА: Власт у Подгорици шаље представника на прославу злочиначке „Олује“ - нови шамар у лице српским жртвама

Foto: Zoran Jovanović Mačak

Kako prenose mediji, Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, na čijem je čelu Ervin Ibrahimović, potvrdilo je da će otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Zagrebu prisustvovati obeležavanju 31. godišnjice vojno-policijske akcije „Oluja“ u Kninu.

Ovo sramno pravdanje zvanične Podgorice da se radi o „uobičajenoj diplomatskoj praksi“ i „njegovanju dobrosusedskih odnosa“ predstavlja direktan šamar u lice hiljadama izbeglica koje su u avgustu 1995. godine na traktorskim prikolicama i pod rafalima našle spas i u samoj Crnoj Gori, kao i stotinama hiljada građana koji saosećaju sa stradanjem sopstvenog naroda.

Politički kontinuitet sramote

Potez aktuelne vlasti pokazuje da se spoljna politika Crne Gore, i pored velikih obećanja o promenama, i dalje vodi po diktatu onih koji ignorišu srpske žrtve i sistematski zatvaraju oči pred najvećim etničkim čišćenjem u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

I dok se u Kninu bude slavilo uz ustašku ikonografiju i pokliče pod kojima su ubijana deca na Petrovačkoj cesti i starci na kućnim pragovima, zvanični predstavnik Podgorice stajaće mirno u stavu mirno, dajući legitimitet zločinu.

Postavlja se pitanje: dokle će vlasti u Podgorici ponizno savijati kičmu i čestitati progon i suze srpskog naroda zarad jeftinih diplomatskih poena i dodvoravanja regionalnim i belosvjetskim moćnicima?

Narod Crne Gore pamti i ne zaborava. Progon Krajišnika nije povod za slavlje i diplomatske koktele, već trajna rana čitavog srpskog naroda, pa i onog dela koji živi i stvara u Crnoj Gori. Odreći se saosećanja sa žrtvama znači odreći se osnovnog ljudskog dostojanstva, a ova vlast je još jednom dokazala da joj je tuđe slavlje preče od sopstvenog obraza.

(borba.me)

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