"KAKO PUPOVAC NIJE HRVATIJANAC, NEĆE DA VAM KAŽU SRBIJANAC SULJO UGLJANIN" Vučić: To unižavanje važi samo za Srbe, sve što tražimo je poštovanje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas u mestu Janjske otoke zahvalnost Republici Srpskoj.

Foto: TV Informer

- Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Republika Srpska nije. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda, velika je razlika u ponašanju. Ne zaboravite da su litije u CG počela kada su hteli pravoslavnu crkvu u CG, samo da izbrišu ono - srpska - rekao je Vučić.

Razgovori i razumevanje, kao i međusobno poštovanje, kako navodi predsednik, su najvažniji.

- Rekao sam im - mi ćemo biti uz vas, šta god odlučili. RS je mnogo za nas uradila. Srpski narod je odavde uradio mnogo u ključnim pitanjima. Uvek je bio uz Srbiju, ne samo u kafani. RS je bila uz nas na svakom mestu u svetu - rekao je Vučić.

Ponovio je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac, i zapitao je zašto niko ne kaže da je Usame Zukorlić Srbijanac.

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- Srbijanac je svaki Srbin, samo bi pogrdno da kažu Srbijanac. Kako nikada niste čuli da u Hrvatskoj kažu za Pupovca da je Hrvatijanac. A ne, to njihovo unižavanje srpskog roda važe samo za Srbe. Neće da vam kažu Srbijanac Suljo Ugljanin. Nego kažu bošnjački lider. To i ja kažem, ali mu ja ne izmišljam imena druga. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe, i da nas nazivate Srbima. Ni vojvođanski, ni istočnosrpski, ni bosanski, ni hrvatski. Svi smo Srbi, nema razlike među nama ni u veri, ni u kulturi... Nemamo problem da živimo u više država, već imamo problem sa time da vređate naš nacionalni korpus, ispotiha kako se kaže ovde, sve onako da se ne primeti mnogo, kao da nikoga ne uvrede, ali će to da kažu. I to rade godinama i decenijama, a mi ćutimo i pravdamo se. Moramo i sebe da izlečimo od tog pravdanja, baš me briga da li se neko ljuti - naglasio je predsednik.