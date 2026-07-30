Politika

VELIKI GOST U BEOGRADU Vučić dočekao šeika Mohameda bin Zajeda: Srbija i UAE imaju prijateljstvo koje postaje sve snažnije! (FOTO/VIDEO)

В.Н.

30. 07. 2026. u 12:15

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu.

ВЕЛИКИ ГОСТ У БЕОГРАДУ Вучић дочекао шеика Мохамеда бин Заједа: Србија и УАЕ имају пријатељство које постаје све снажније! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Predsedništvo

Povodom dočeka, predsednik Vučić se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

- Posebna mi je čast što mogu još jednom da ugostim dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju.

Prijateljstvo Srbije i UAE danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koja traju i iz godine u godinu postaju još snažnija.

Dobro došao u Srbiju, prijatelju! - naveo je predsednik.

Foto: Фото: Председништво

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