VELIKI GOST U BEOGRADU Vučić dočekao šeika Mohameda bin Zajeda: Srbija i UAE imaju prijateljstvo koje postaje sve snažnije! (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana u Beogradu.
Povodom dočeka, predsednik Vučić se oglasio na društvenoj mreži Instagram.
- Posebna mi je čast što mogu još jednom da ugostim dragog prijatelja Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Svaki naš susret potvrda je bliskosti naših zemalja, ali i ličnog prijateljstva koje smo gradili godinama, utemeljenog na međusobnom uvažavanju, poverenju i zajedničkoj želji da nastavimo da jačamo saradnju.
Prijateljstvo Srbije i UAE danas predstavlja mnogo više od dobrih odnosa između dve države. Ono je potvrda da se iskrenim poštovanjem, međusobnim razumevanjem i čvrstim vezama grade prijateljstva koja traju i iz godine u godinu postaju još snažnija.
Dobro došao u Srbiju, prijatelju! - naveo je predsednik.
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