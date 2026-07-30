"NA JEDNOM SMO OD NAJLEPŠIH MESTA U SRBIJI" Vučić: Vidikovac na Kablaru čudesan - pozivam sve građane da ga posete (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je Stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar kod Čačka.

Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Obraćanje Vučića

- Danas na jednom od najlepših mesta u Srbiji, na vrhu Kablara, prvog staklenog vidikovca u našoj zemlji i jednog od najatraktivnijih u Evropi. U poslednjih nekoliko godina uložili smo milijarde ovde. Napravljeno je mesto gde će ljudi moći da vide čarobnu lepotu. Naša Srbija je neretko potcenjena, a mnogo ima da ponudi. Malo koja zemlja ovakve vidike može da ponudi. Pozivam sve građane da dođu da vide koliko nam je Srbija lepa - kazao je predsednik i zahvalio Ani Brnabić na trudu, ističući da je vidikovac čudesan.

- Ovo niko nikada, Ana, ni tebi, ni ovim ljudima neće moći da oduzme - rekao je Vučić.

- Čačku smo ostavili tri autoputa. Moramo još mnogo toga da radimo, od bolnice, uradićemo i Borčevu halu, nagovoriću ja privatnike da malo više ulože - najavio je predsednik.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Pitanja novinara

Na pitanje novinara N1 o ceni goriva, Vučić kaže:

- U Srbiji je za dva ili tri ili četiri dinara skuplje gorivo nego, recimo, u Crnoj Gori ili nekim drugim zemljama. Nije najskuplje u regionu, skuplje je u Albaniji i u Sloveniji i tako dalje, ali kako god da okrenete, tačno je zato što smo uvek imali visoku akcizu. A nemojte da smetnete s uma, ako me već vučete za jezik da vam objasnim, mi imamo neke sitne probleme. Znate, već godinu i po dana imamo sankcije. Godinu i po dana imamo sankcije nad naftnom industrijom Srbije, pa se borimo da preživimo, a kod nas je sad ta razlika mnogo manja nego što je bila. To je još jedna od manipulacija kojim se služite. Ranije 35-40 dinara skuplje gorivo u Srbiji nego zemljama u okruženju, sada vam je 3-15 dinara skuplje gorivo u onim zemljama o kojima vi govorite, a nećete da pomenete one gde je to gorivo skuplje. Još jednu nedelju ovako i bićemo izjednačeni ili sa nižom cenom, to govori samo da su naša ulaganja mnogo veća. Zaboravljate da kažete ljudima da sam rafinerija nije radila dva i po meseca. Ne našom krivicom, nego zahvaljujući tome što su Amerikanci uveli sankcije Rusima. Ako se sećate. E zbog toga. I još milion drugih razloga, recimo zbog toga što nikada niste rekli na vašoj televiziji građanima da je hleb u Srbiji ubedljivo najjeftiniji, dva puta jeftiniji nego recimo u Crnoj Gori. Što im to nikada niste rekli? Što obmanjujete ljude? Što im ne kažete istinu, ako im već kažete za gorivo, što ne kažete i za hleb? Što im ne kažete za mnoge druge namirnice o kojima možemo na ovakav način da govorimo - rekao je Vučić, pa dodao:

- Nažalost, ta razlika će da se smanjuje i mi više ništa nećemo da zarađujemo, jer ćemo morati da podignemo akcize na 30 i 40 posto, ukoliko se ratovi u Ukrajini i Iranu budu nastavili. Kako ćemo mi to finansijski da izdržimo, otom-potom i obavestićemo građane. Građani nisu osetili teret ni jednog sekunda, iako su neki zlonamerni ljudi i loši ljudi govorili kako ćemo kantice da imamo na ulicama, zbog sankcija, zbog ratova, zbog svega, čekajući da za to optuže svoju vlast. To se nije dogodilo zato što smo mi veoma ozbiljni i odgovorni ljudi, jer se mi staramo o svemu i o našim rezervama i apsolutno svemu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

O izborima

- Kada nadležan institucija odluči, tada će biti raspisani izbori. Što se mene tiče, idealno vreme je bilo jul, avgust. Ja ću da sačekam da se vrate sa holideja, pa ću da raspišem izbore. Siguran sam da ćete podržati moju ideju da studentsko-blokaderska lista čestita, ako to bude drugačije. Onda niste demokrate, nego prevaranti i lažovi. Mislim da ništa čistije nema. Javno sam obećao, ako izgubimo, javno ću da čestitam. Samo hoćete li vi da priznate rezultat izbora ako vam se on slučajno ne dopadne? Ako ne, onda da cela Srbija zna da je reč o prevarantima i lažovima - rekao je Vučić.

- I za 0,3-0,4 posto ako bih izgubio, ja bih čestitao. Dakle, ili prihvatate rezultate ili ne prihvatate - dodao je predsednik.

- Ima nešto važnije od izbornih rezultata. Niko ne može da vam oduzme znanje i dela, ono što imate u glavi, vašu ideju, znanje. Znanje i dela, to je ono u šta se uzdam i na šta sam ponosan, ovo ulazi u istorijske udžbenike i čitanke. Ja ću priznati izbornu volju naroda. Hoćete li vi ili nećete? Videćete, odgovora nema - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Vučić obišao vidikovac

Predsednik je stigao. Upitao je zašto put nije do kraja, do samog vidikovca.

- Uradite da ljudi mogu da dođu, rešite problem. Kako će da dođu stariji ljudi? Nema baš smisla. Da sam znao, ne bih pozivao ljude na otvaranje. Mora nešto da ima logike - rekao je predsednik po dolasku.

Na pitanje da li će stati na stakleni vidikovac, Vučić je upitao:

- S obzirom da imam 117 kila? Idemo na staklo, pa idemo na staklo. Idemo, Drobnjak i ja zagrljeni tamo zajedno, to je kako da vam kažem, nek bude šta bude. Znate na koliko je testirano to? Na 130 tona? 800 ljudi može da stane ovde, 130, 132 tone je testirano. Hajde da vidimo to čudo.

- Mnogo smo uradili, ali i ljudi mnogo više traže. Gde god Čačak da krene, imaće autoput - naveo je Vučić.

Veliki broj građana dočekao predsednika

Predsednika su sačekali meštani u velikom broju, koji su istakli da je vidikovac za Čačak, kao što je za Beograd "Beograd na vodi".

Upitao je građane šta im je još važno da se uradi, a oni su zatražili puteve.

- Za ovo ovde je Ana Brnabić zaslužna, ona je to stvarno hrabro gurala - kazao je predsednik.

- Ovo je promenjena Srbija - rekao je Vučić.

- Ovo dole je Ovčar banja. Lepa je, malena, ali lepa. I okolina je baš lepa - navodi predsednik.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Trubači i kolo

Na vidikovcu su zasvirali trubači i zaigralo se kolo.

- Predivno izgleda, evo imam nešto dinara, Drobnjak, plati muziku - rekao je Vučić

- Čudesno izgleda, pozivam sve građane da dođu, to vam je na sat i 20 minuta od Beograda. Ovo je nešto veličanstveno, čudesno. U bilo kojoj zemlji da se nalazi, mi bismo išli da se slikamo. Mnogo sam srećan što sam video Kablarce da su srećni. Karta je 500 dinara. Ne znam da postoji lepši pogled, teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim - rekao je predsednik Vučić.

Beograd je pun turista, na pitanje Novosti da li očekuje da će doći na vidikovac, predsednik je rekao da očekuje.

- Pre svega mi naši ljudi iz Beograda i Novog Sada i drugih bogatijih delova Srbije trebalo da dolaze ovde i da ostavljaju novac ovde, siguran sam da će onda i straci ovo da traže što je moguće više. I što biste vi mladi rekli, ovo je najinstagramičnije mesto, ako se to tako kaže, tako da će ljudi da dolaze. Ali smo morali da uložimo dole i u Železničku stanicu i u amfiteatar i u prirodnjački muzej, da ponudite ljudima neki sadržaj i potrebno je još sadržaja i verujem na kraju da će biti zadovoljni - rekao je Vučić.

- Sve što više radiš, više toga imaš da uradiš novog. Život to traži, premrežili smo Srbiju autoputevima. Gde god budete krenuli za 2-3 godine iz Čačka imaćete brzu saobraćajnicu ili autoput. Čačak uz Niš jedno od najpovezanijih mesta. Čačak uz Beograd verovatno ima najbolju infrastrukturu. Sad je vreme da Beograd i Novi Sad, koji su najrazvijeniji, vraćaju ostatku Srbije - naveo je Vučić.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

O izborima

- Ja znam kraj, oni pobeđuju, ja sam se spremio da im čestitam. Kada je čovek spreman da se bori za svoju ideju, vi mu ne možete ništa. Hoćete da mi oduzmete šta sam uradio, ove autoputeve, nije narod lud. Moje pitanje je ključno, ako se slučajno dogodi drugačije, hoćete vi da čestitate, hoćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku, čak i ako ne budu to oni - kazao je Vučić.

- Svi smo mi seljaci, važno da su oni urbani - rekao je Vučić.

O baki koja navodno nije htela da mu pruži ruku

Povodom bake koja navodno nije htela da mu pruži ruku, Vučić je rekao da su tu blokaderi raksrinkani i da narod vidi šta je istina.

- Nije važno šta ja vidim, ili vi..oni ne žele istinu da vide, jer istina ne sme da se čuje, njihovi mediji, njihovi predstavnici nisu naročito ni pismeni ni obrazovani. Veoma je važno što Vučićević raskrinkava njihove laži, ali to je njhov modus operandi već nekoliko godina - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

O KiM

- Stalno to rade protiv manastira Dečani, stalno izmišljaju nešto novo. Što se tiče falsifikovanja istorije, sve falsifikuju od početka. Oni su pre neki dan, kada sam rekao da se poštuje Ustav, Rezolucija 1244, Povelja UN, oni su rekli - Vučić preti aneksacijom. Došli su u tu fazu, da svi mi koji smo za poštovanje rezolucija i povelje Un, da mi negde nismo normalni i da smo svi agresori, a da su normalni separatisti, oni koji krše norme međunarodnog javnog prava i da to treba da postane neki novi standard. Kao što vidite to rade i u Crnoj Gori, svuda. To će da nameću i na KiM, da ruše vikendice svih ljudi. Teror traje, ali nijedan teror nije trajao doveka, pa neće ni ovaj - poručio je predsednik.

O Jasmini Paunović

O navodima Jasmine Paunović da je hajka protiv nje jer je na studentskoj listi, Vučić kaže:

- Kako na studentskoj listi, kad studentska lista ne postoji, a sad odjednom postoji? Izgleda da su ovi naši rekli istinu. Ako mene pitate, kao što sam rekao i za gospodin Sašu Stevanovića iz Kragujevca, ma koliko to odvratno izgledalo, ma koliko to antisrpski bilo, ja mislim da to treba da se pusti u javnost, a da ne treba za to niko krivično da odgovara. Ja mislim da je to za nas bilo otrežnjujuće, da je to za nas bilo veoma lekovito, da smo konačno mogli da vidimo ko su ti ljudi, da vidimo šta je njihova politika. Da je najgora politika na svetu, on ima pravo na svoje stavove. Oni su tu rekli da mrze strance, da mrze svakog političkog protivnika, da mrze porodice, da su u stanju da lažu i izmišljaju o tuđim porodicama, ne bi li ih uništili, kleli, proklinjali... Oni ni o čemu drugom nisu govorili u celoj emisiji. Pustite ljude da imaju takvu politiku i sa takvom politikom oni idu na izbore i očekuju pobedu na izborima. Možda i pobede. Pogledajte i poslušajte, neću ništa dalje da govorim. Ljudi se ponekad nehajno odnose prema svojoj budućnosti, misle - moj glas nije važan, jeste itekako, ljudi moraju da budu odgovorni, država nije igračka. Država nije za svakoga. Državu moraš da poštuješ, ceniš, neguješ, maziš, voliš, da je menjaš kada vidiš njene loše strane, da menjaš sebe kada vidiš da si pogrešio. Ali uvek da vodiš računa o državi, jer ta držva je dala sve ovo nama - istakao je Vučić.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Vidikovac sa koga se vide tri opštine

Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biće otvoren danas. Kako izgleda veličanstveni vidikovac možete pogledati OVDE

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

Foto: Novosti

Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i visove prema Arilju.

Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.

Foto: Novosti

Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih.

Foto: Novosti

Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara.

Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.