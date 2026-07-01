TELEFONSKO UKLJUČENJE PREDSEDNIKA ZA "PRVE INFO": Sve je pod apsolutnom kontrolom, vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, ovog jutra bio je telefonski gost emisije Prve info, na TV Informer.

Foto: Printskrin

Vučić će je sa voditeljkom Tanjom Zdravković govorio o aktuelnim temama, najvažnijim događajima i pitanjima koja interesuju građane.

Predsednik je na početku istakao kako su svi ljudi različiti i da neko ustaje ranije, neko kasnije i da ne misli da je to prednsot ili nedostatak.

- Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti ali teško relaozovati, zato je važno obezbediti prihode. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvžanija stavka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali što je odbar znak. I uvozni i domaći PDV su veći i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka. Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodadat, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle počektom septembra. Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije idu pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati - rekao je on.

Zahvalan je građanima jer vide koliko je truda uloženo oko lekova.

- To je danima trajalo, kojim metodama da se poslužimo. To pokazuje brigu za sve, ne samo za one koji imaju redovnu terpaju. Da, trebalo je ranije. To će još dodatno smanjiti inflaciju koja je i inače pod kontrolom u Srbiji - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je juče imao dobar razgovor sa predstavnicima EU, gde je bilo reči o jedinstvenom tržištu.

- Čim postanete deo toga imate mnoge benifite, ali je pitanje može li naša privreda da se prilagodi i izdrži, i zato je važno da naša industrija napreduje i da dodatno osnažimo kompanije, i to je ekonomska politika koju ćemo da vodimo. Sebe ćemo da menjamo - rekao je Vučić i dodao da je to izazov za nas pored Ekspa.

- Ako to sve uspešno završimo, ne vidim razlog za strah za iduću godinu. Usevi su dobri, verujem da će kukuruz biti dominantna kultura. Ako sve to obavimo na način na koji smo zamislili, verujem da iduće godine možemo imati bolje rezultate i još bolji standard života svih građana - kaže Vučić.

O navodima Jutarnjeg lista oko ragovora sa predstavnicima EU, kaže da se trudi da ne komenatriše hrvatske medije jer su do sada objavljivali neistine.

- Kada se međusobno svađaju, ne mogu a da ne pomenu mene i Srbiju, neki kompleksi su neizlečivi ne možete to da promenite. Što se tiče mog razgovora sa Mercom, Koštom i fon der Lajen imao sam priliku da razgovaram sa najmoćnijim liderima EU, razgovarali smo o budućnosti i o tome kakav je put Srbije i šta Srbija želi i mislim da iz toga može izaći nešto dobro za Srbiju, a da li će ili ne pokazaće vreme - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Na kritike blokadera da će nove mere oštetiti budžet Srbije, predsednik kaže da je jedna stvar istinita - ljudi bi imali više poverenja za njih da za neku meru oni umeju reći da je dobro.

- Kada kritikujete sve što je dobro, ljudi ne vide smisao takve politike. Ali morate da shvatitite da njima pojedini mediji i ekspozitre određuju politiku. Ucenjuju ih da moraju da govore sve protiv Vučića. Važno je da ljudi znaju da sada imamo gotovo 5 milijardi evra na računu i sa svim tim, imamo još vremena da trošimo novac, a javni dug iznosi 43,7 u donosu na BDP što znači da smo nisko zaduženi... Sve je pod aposlutnom i striktnom kontrolom, vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku. Neki dan sam video da pominju "fiksni kurs", pa nemojte da pričate gluposti. Uopšte nemamo "fiksi kurs" nego stabilan i on daje sigurnost građanima svoje zemlje. Prvi put u istoriji imamo takav. Nema potrebe da to podstičemo menjanjem kursa dinara jer nam je ekonomija stabilna i dobro funkcioniše. To znači da u budžetu nemamo problema, i ako budemo pravili rebalans biće zbog uvećanih prihoda, da vidimo gde ćemo da trošimo novac. Eto i to je dobra vest. Mi smo vrlo konzervativni u procenama i bolji prihod će nam doneti mogućnost rebalansa da vidimo kako ćemo novac da potrošimo. Devizne rezerve su takođe visoke, i u stranim valutama i zlatu. Imamo dovoljno bafera i jastuka da se zaštitimo - rekao je Vučić te dodao da Srbija ne bi preduzimala nove mere da nije sigurna da je zaštićena.

O naslovnoj strani "Danasa" predsednik ističe da oni hoće da kažu da su građani potkupljivi sa navodima da novim merama kupuju ljude i dižu rejting koji je u padu.

- Misle da bilo ko i bilo čime može da kupi nečiju volju. Ne, ljudi samo sagledavaju ko je bolji za njihovu budućnost... Govore o padu rejtinga, moram da ih razočaram, reč je o rastu rejtinga, ali zašto da im govorim detalje, verujem da ćete imati agencije koje će vam o tome pričati ili možda neće, ali izbori će na najbolji način reći sve. Oni to ponavljaju jer polaze od sebe, razmišljaju šta bi oni da se suočavaju sa padom rejtinga. Ako smem da kažem, prvi put sam donekle zadovoljan rezultatima koje dobijamo. Ja nikad nisam zadovoljan i nađem uvek zamerke i oni koji me poznaju znaju šta to znači kada kažem - rekao je predsednik.

Vučić ističe da nije važno koliko je ljudi bilo na kojem skupu, ključno je šta je u glavama ljudi i ko kakvu politiku vodi.

- Bilo je važno koliku masovnost je imao skup ispred platoa Narodne Skupštine, gde je sve bilo puno uprkos visokim temperaturama... Srećan sam što stariji ljudi nisu rizikovali svoje živote i što su pratili putem malih ekrana. Svako je bio odgovoran i čuvao sebe. Ne mislim da je pitanje skupova nešto što je važno, već programa i ideja. Tamo ne vidim ideje, vidim ne dobre ljude, da ne kažem neku drugu reč... Na izjave o njima mogu da slegnem ramenima i da kažem ako to ljudi žele izvolite, ali država nije igračka - kazao je predsednik komentarišuću skup u Kraljevu te istaknute ličnosti među blokaderima.

Rad portala "Ko si bre ti?" očekivan je do kraja nedelje.

- Verujem da će u narednom periodu u mnogome pomoći da se ponašamo odgovornije i da natera funkcionere da se zamisle pre nego urade nešto loše. Hoće li ili ne da se ponašaju arogantno i osiono. Ljudi će moći da dostavljaju primedbe i audio i video zapise, i smatram da je to vid kontrole svakog od nas. Neću da gvoorim o drugima, treba sami sebe da pratimo i ispravljamo greške - kazao je on.

Poruka građanima

Za kraj je predsednik zahvalio građanima na podršci i ljubavi koju pokazuju oprema zemlji.

- Godinu ipo su pokušavali da nam slome zemlju, nisu uspeli i nadam se da ćemo u narednom periodu moći da se posvetimo razvoju zemlje. Vraća nam se i veliki broj turista, što može kada nema blokada. Srbija nije to sve mogla da prevaziđe bez ljudi, jer Srbija su ljudi... Uz hvala bih da ih zamolim da se posvetimo svi ubrzanju ekonomskih aktivnosti i da uradimo sve da Srbija napreduje. Mi ćemo da radimmo posao dok imamo podršku naroda, a onda će ljudi u kratkom vremenskom periodu moći da iskažu kako u budućnosti vide Srbiju... Nadam se da ćemo ranije uspeti isplaćivati najavljene mere i za mene je to važna vest da su prihodi na strani budžeta i nadam se da će stanje biti još bolje - kazao je predsednik za TV Informer.

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