NE POSTOJI NIKO KO BI SE RADOVAO NAŠOJ SNAZI: Vučić na Pasuljanskim livadama: Mi čuvamo svoje nebo i zemlju i sve smo sposobniji da to radimo

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon vežbe na Pasuljanskim livadama.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Predsednik je izjavio da samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju i sve smo sposobniji da to radimo na sve bolji način.

On kaže da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.

- Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi, samo naši građani i naš narod. I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njihovim savezima - rekao je predsednik.