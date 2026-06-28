NE POSTOJI NIKO KO BI SE RADOVAO NAŠOJ SNAZI: Vučić na Pasuljanskim livadama: Mi čuvamo svoje nebo i zemlju i sve smo sposobniji da to radimo
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon vežbe na Pasuljanskim livadama.
Predsednik je izjavio da samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju i sve smo sposobniji da to radimo na sve bolji način.
On kaže da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.
- Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi, samo naši građani i naš narod. I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njihovim savezima - rekao je predsednik.
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