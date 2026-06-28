Politika

"USPELI SMO DA OBEZBEDIMO DA MIG-OVI OBAVLJAJU FUNKCIJE LOVACA, ALI I BOMBARDERA: Vučić zadovoljan na prikazu aviona Vojske Srbije

В.Н.

28. 06. 2026. u 10:13

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i tom prilikom je prvo razgovarao sa tehničarem aviona MiG-29 i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica.

УСПЕЛИ СМО ДА ОБЕЗБЕДИМО ДА МИГ-ОВИ ОБАВЉАЈУ ФУНКЦИЈЕ ЛОВАЦА, АЛИ И БОМБАРДЕРА: Вучић задовољан на приказу авиона Војске Србије

FOTO: Novosti

- Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera - rekao je on.

Pitao je hoćemo li imati dovoljno pilota i dobio je odgovor "trudićemo se".

- Ljudi su nam potrebni - rečeno je predsedniku.

Podseća da dolaze Rafali, kao i "još nešto o čemu ne može da govori".

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