"USPELI SMO DA OBEZBEDIMO DA MIG-OVI OBAVLJAJU FUNKCIJE LOVACA, ALI I BOMBARDERA: Vučić zadovoljan na prikazu aviona Vojske Srbije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i tom prilikom je prvo razgovarao sa tehničarem aviona MiG-29 i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica.

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- Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera - rekao je on.

Pitao je hoćemo li imati dovoljno pilota i dobio je odgovor "trudićemo se".

- Ljudi su nam potrebni - rečeno je predsedniku.

Podseća da dolaze Rafali, kao i "još nešto o čemu ne može da govori".