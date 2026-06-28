PETKOVIĆ ČESTITAO VIDOVDAN SRBIMA NA KIM: Ovaj praznik je simbol naše duhovne snage

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je svim Srbima na Kosovu i Metohiji Vidovdan, ističući da za Srbe na Kosovu i Metohiji današnji praznik nije samo sećanje na jedan istorijski događaj, već trajni simbol naše duhovne snage, istrajnosti i vernosti vidovdanskom zavetu i vrednostima koje su vekovima oblikovale srpski narod.

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"Protivpravnom odlukom Prištine već tri godine nisam u mogućnosti da proslavim ovaj sveti dan sa našim narodom na KiM. Ipak, nikakve zabrane niti političke prepreke ne mogu umanjiti našu odlučnost da ostanemo uz svaki srpski dom i svaku srpsku porodicu koja živi na prostoru Kosova i Metohije", istakao je Petković.

Naveo je da će država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da pruža punu podršku svom narodu, neprekidno se boreći za zaštitu njegovih interesa i prava na dostojanstven i prosperitetan život.

"Upravo su te vrednosti omogućile da kroz najteža vremena sačuvamo svoj identitet, veru i nacionalnu pripadnost", ukazao je Petković.

Naglasio je da pokušaji da se ospori pravo srpskog naroda da slobodno neguje svoju tradiciju i praznike, predstavljaju brojne provokacije koje reflektuju pravu antisrpsku prirodu režima u Prištini, koja je daleko od svih načela poštovanja osnovnih demokratskih i civilizacijskih vrednosti.

"Ipak ni takvi pokušaji zastrašivanja ne mogu promeniti činjenicu da Vidovdan za srpski narod ostaje neizbrisiv simbol zajedništva i istorijskog pamćenja utkan u Kosovskom boju i Lazarevoj žrtvi", naveo je Petković.

Izrazio je uverenje da će Srbi na Kosovu i Metohiji i ovoga puta svoj praznik obeležiti mirno, saborno i dostojanstveno, ostajući verni vrednostima koje nas vekovima okupljaju.

"Neka nam Vidovdan bude podsećanje da su vera, jedinstvo i istrajnost temelj naše budućnosti, kao što su bili i oslonac svim prethodnim pokolenjima", istakao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.



(Tanjug)