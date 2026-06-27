"TI SI NIKO I NIŠTA, A NAROD JE SVE" Vučić: Ovde su našim domaćinima uništavali traktore, lagali sve vreme o zvučnom topu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja na skupu "Srbija jedna porodica" pozvao je funkcionere da na svakom mestu pokažu poštovanje prema ljudima, da izlaze iz službenog automobila...
- Ti si niko i ništa, a narod je sve! Kad to budete razumeli uspećemo u svim svojim namerama - kaže on.
Ističe da se mora menjati odnos prema političkim protivnicima.
- Ne moram da vam govorim šta mislim o Dinku Gruhonjića, ali ne može da se desi da ne budemo prvi u osudi paljenja automobila njegovog sina. Ovde su našim domaćinima uništavali traktore, lagali sve vreme o zvučnom topu... Kažu da ih je bolelo srce ili noga! Niti bole srce niti noga od zvučnog topa, lažovi pokvareni! Ne sme da bude osvete i revanšizma, hoću slobodnu i ujedinjenu Srbiju, da svi budemo pod istim krovom - kaže Vučić.
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