"PONOSAN NA NAŠ NAROD, ZAJEDNO MOŽEMO SVE" Predsednik podelio kadrove velelepnog skupa "Srbija jedna porodica" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu novom objavom povodom skupa "Srbija jedna porodica".
- Hvala, Srbijo! Hvala svakom čoveku koji je danas svojim prisustvom pokazao koliko voli svoju zemlju. Vaša snaga, energija i zajedništvo su najveća podrška Srbiji i njenoj budućnosti. Ponosan na naš narod. Zajedno možemo sve! - naveo je predsednik u opisu objave na kojoj su prikazani kadrovi sa današnjeg skupa i uvodni deo njegovog govora.
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