"DANAS JE SRBIJA MEĐU NAJBRŽE RASTUĆIM ZEMLJAMA U EVROPI" Vučić: Najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi

PREDSEDNIK Vučić podsetio je na izazove, ratove, poplave, korone...

Foto: Z. Jovanović

- Kao da su nas sve nedaće ovog sveta zadesile, ali smo uvek bili zajedno i danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi - najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF - napomenuo je on.

Obećao je penzionerima novi plan u ponedeljak, zahvalivši im što su verovali državi.

- Bićete veoma zadovoljni novim merama i kreće novo povećanje penzija - naveo je on.