"DANAS JE SRBIJA MEĐU NAJBRŽE RASTUĆIM ZEMLJAMA U EVROPI" Vučić: Najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi
PREDSEDNIK Vučić podsetio je na izazove, ratove, poplave, korone...
- Kao da su nas sve nedaće ovog sveta zadesile, ali smo uvek bili zajedno i danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi - najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF - napomenuo je on.
Obećao je penzionerima novi plan u ponedeljak, zahvalivši im što su verovali državi.
- Bićete veoma zadovoljni novim merama i kreće novo povećanje penzija - naveo je on.
Preporučujemo
NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
27. 06. 2026. u 21:42
VELIČANSTVEN SNIMAK SKUPA "SRBIJA JEDNA PORODICA" (VIDEO)
27. 06. 2026. u 20:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)