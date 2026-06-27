Politika

"DANAS JE SRBIJA MEĐU NAJBRŽE RASTUĆIM ZEMLJAMA U EVROPI" Vučić: Najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi

V.N.

27. 06. 2026. u 18:47

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PREDSEDNIK Vučić podsetio je na izazove, ratove, poplave, korone...

ДАНАС ЈЕ СРБИЈА МЕЂУ НАЈБРЖЕ РАСТУЋИМ ЗЕМЉАМА У ЕВРОПИ Вучић: Најбржа у региону, а међу најбржима у Европи

Foto: Z. Jovanović

- Kao da su nas sve nedaće ovog sveta zadesile, ali smo uvek bili zajedno i danas je Srbija među najbrže rastućim zemljama u Evropi - najbrža u regionu, a među najbržima u Evropi. Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta. Tako kaže MMF - napomenuo je on.

Obećao je penzionerima novi plan u ponedeljak, zahvalivši im što su verovali državi.

- Bićete veoma zadovoljni novim merama i kreće novo povećanje penzija - naveo je on.

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