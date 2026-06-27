"ZNATE LI ŠTA PIŠE U USTAVU? - TO JE ZA NAS SVETO PISMO" Vučić zagrmeo pred 207.000 građana - Kosovo je Srbija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u moćnom govoru pred 207.000 ljudi ponovio da svi čuju - Kosovo i Metohija - to je Srbija.
Predsednik da smp uvek hteli da razgovaramo, ali da nema priče o tome kome pripadaju Kosovo i Metohija.
- Znate šta piše u Ustavu Srbije i to je za nas Sveto pismo - rekao je Vučić.
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