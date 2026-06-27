Politika

"ZNATE LI ŠTA PIŠE U USTAVU? - TO JE ZA NAS SVETO PISMO" Vučić zagrmeo pred 207.000 građana - Kosovo je Srbija

В.Н.

27. 06. 2026. u 18:44

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u moćnom govoru pred 207.000 ljudi ponovio da svi čuju - Kosovo i Metohija - to je Srbija.

ЗНАТЕ ЛИ ШТА ПИШЕ У УСТАВУ? - ТО ЈЕ ЗА НАС СВЕТО ПИСМО Вучић загрмео пред 207.000 грађана - Косово је Србија

FOTO: Novosti

Predsednik da smp uvek hteli da razgovaramo, ali da nema priče o tome kome pripadaju Kosovo i Metohija.

- Znate šta piše u Ustavu Srbije i to je za nas Sveto pismo - rekao je Vučić.

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