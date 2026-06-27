"ZAJEDNO MOŽEMO SVE" Vučić: Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još mnogo bolje, i naši radnici da imaju veće plate

PREDSEDNIK Vučić podseća na rezultate vlasti od 2012. godine do danas.

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- Kada smo zajedno možemo sve. Nemojte da zaboravite samo jednu stvar - neki su mislili 2000. da ne može gore, a onda su došli oni koji su opljačkali i razorili sve, koji su nam uzeli budućnost. Zato je bilo važno da se izborimo za te promene. Da li smo uradili sve što smo obećali? Dosta toga, nismo sve. Danas penzioneri žive bolje, ali moraju da žive još mnogo bolje i oni i naši radnici i da imaju veće plate i primanja. Uvek možemo više i nisam došao da kažem da smo bezgrešni - kaže on.