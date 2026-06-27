Politika

VUČIĆ O PRETHODNOPJ VLASTI: U 2012. smo bili u beznađu, prazna kasa, otcepljenje KiM.. ali napravili smo velike stvari zajedno

В. Н.

27. 06. 2026. u 18:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima na veličanstvenom skupu "Srbija jedna porodica".

ВУЧИЋ О ПРЕТХОДНОПЈ ВЛАСТИ: У 2012. смо били у безнађу, празна каса, отцепљење КиМ.. али направили смо велике ствари заједно

Foto: Printskrin

Kaže da smo daleke 2012. godine živeli u beznađu.

- Nezaposlenost je bila na rekordnom nivou, fabrike su se zatvarale svakog dana, penzioni fond nije postojao, dinar slabio na dnevnom nivou, ponižavali smo se u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa sačuvali nismo ništa. Ćutali smo kada su se odvajali CG, Kosovo i Metohija... Pravili su se da ne vide, tražili krivca u svima, samo ne u sebi. Zatekli smo praznu kasu, u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija. Za 14 godina uradili smo mnogo toga, napravili velike stvari za našu zemlju. Ne ja, nego vi. Ja nikada ne bih mogao to da uradim da nije bilo vas koji ste verovali da možemo bolje i sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje - kaže on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 2

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
RONALDO I DRUŽINA ZNAJU ŠTA IM JE ČINITI: Portugal mora pobediti Kolumbiju kako bi došao do prvog mesta u grupi

RONALDO I DRUŽINA ZNAJU ŠTA IM JE ČINITI: Portugal mora pobediti Kolumbiju kako bi došao do prvog mesta u grupi