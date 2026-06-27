VUČIĆ O PRETHODNOPJ VLASTI: U 2012. smo bili u beznađu, prazna kasa, otcepljenje KiM.. ali napravili smo velike stvari zajedno

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima na veličanstvenom skupu "Srbija jedna porodica".

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Kaže da smo daleke 2012. godine živeli u beznađu.

- Nezaposlenost je bila na rekordnom nivou, fabrike su se zatvarale svakog dana, penzioni fond nije postojao, dinar slabio na dnevnom nivou, ponižavali smo se u regionu, Evropi i svetu, od nacionalnih interesa sačuvali nismo ništa. Ćutali smo kada su se odvajali CG, Kosovo i Metohija... Pravili su se da ne vide, tražili krivca u svima, samo ne u sebi. Zatekli smo praznu kasu, u kojoj nije bilo ni za prvu isplatu penzija. Za 14 godina uradili smo mnogo toga, napravili velike stvari za našu zemlju. Ne ja, nego vi. Ja nikada ne bih mogao to da uradim da nije bilo vas koji ste verovali da možemo bolje i sigurnije da vodimo Srbiju. Sačuvali smo mir, slobodu, nezavisnost naše zemlje - kaže on.