Politika

PRVE VUČIĆEVE REČI NA VELIKOM SKUPU: LJudi su nam najvažniji!

V.N.

27. 06. 2026. u 18:34

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VUČIĆ je na binu izašao uz ovacije prisutnih i skandiranje "Aco, Srbine", a MUP navodi da je tu oko 207.000 građana.

ПРВЕ ВУЧИЋЕВЕ РЕЧИ НА ВЕЛИКОМ СКУПУ: Људи су нам најважнији!

FOTO: Novosti

- Spustite transparente sve, hoću da vidim ljude! Ljudi su nam najvažniji, video sam da ste iz svih krajeva stigli i iz Republike Srpske, Severne Makedonije, Crne Gore... Hvala vam zbog toga! - rekao je on.

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