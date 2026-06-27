POGLEDAJTE SNIMAK IZ VAZDUHA: Ovako izgleda atmosfera na skupu "Srbija jedna porodica" (VIDEO)
DANAS je Beograd centar Srbije, reke ljudi su se slile u prestonicu na skup "Srbija jedna porodica"
Kako se može videti na snimku vlada prijateljska i dobra atmosfera.
Brojni građani Srbije došli su da podrže predsednika Aleksandra Vučića, ali prisutan je i veliki broj Srba koji su došli sa Kosova i Metohije, Republike Srpske i iz drugih delova regiona.
Pogledajte i snimak iz vazduha:
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